×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
BİGPARAEkonomi Haberleri

Kripto şirketine yapılan teklif sonrası Trump Medya hisseleri fırladı

Güncelleme Tarihi:

#Trump Medya#Kripto#Big Para
Kripto şirketine yapılan teklif sonrası Trump Medya hisseleri fırladı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 19, 2024 10:01

Donald Trump'ın sosyal medya şirketinin hisseleri, Financial Times'ın şirketin bir kripto para borsasını satın almak için görüşmelerde bulunduğuna dair haberinin ardından yükselişe geçti. 

Haberin Devamı

47. ABD Başkanı'nın kurduğu sosyal medya platformu olan Truth Social'ı işleten Trump Medya ve Teknoloji Grubu'nun, kripto platformu Bakkt'ı satın almak için ileri düzeyde görüşmelerde bulunduğu Financial Times tarafından iddia edildi. Haberin ardından Trump Medya hisseleri kapanışta yüzde 16,5'in üzerinde yükseldi.

Kripto sektöründeki pek çok kişi, ABD'de yeni seçilen başkanın göreve geldiğinde sektöre fayda sağlayacak reformlar yürürlüğe koymasını bekliyor.

AFP'nin haberine göre satın alma gerçekleşirse Trump, yönetiminin çıkaracağı her türlü olumlu düzenlemeye kişisel olarak daha fazla maruz kalacak.

Bakkt hisseleri, konuya yakın isimsiz kaynaklara dayandırdığı haberin ardından yüzde 160'ın üzerinde değer kazandı.

Bakkt, daha önce kripto paraları tüketiciler için daha erişilebilir hale getirmeyi amaçlayan hamleler kapsamında Starbucks ve Mastercard ile iş ortaklıklarına girmişti.

Haberin Devamı

2021 yılında halka açılan Trump Medya, son yıllarda zararlarında düşüş yaşansa da henüz kâr elde edemedi.

Şirket, bu yılın ilk üç çeyreğinde sadece 2,6 milyon dolar gelir elde ederken, 363 milyon dolar zarar bildirdi.

Trump şirketin yüzde 53'üne sahip.

Ayrıca Trump Medya'nın kripto platformu World Liberty Financial ile de bağlantıları bulunuyor.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Trump Medya#Kripto#Big Para

BAKMADAN GEÇME!