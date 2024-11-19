Kripto şirketine yapılan teklif sonrası Trump Medya hisseleri fırladı

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47. ABD Başkanı'nın kurduğu sosyal medya platformu olan Truth Social'ı işleten Trump Medya ve Teknoloji Grubu'nun, kripto platformu Bakkt'ı satın almak için ileri düzeyde görüşmelerde bulunduğu Financial Times tarafından iddia edildi. Haberin ardından Trump Medya hisseleri kapanışta yüzde 16,5'in üzerinde yükseldi.

Kripto sektöründeki pek çok kişi, ABD'de yeni seçilen başkanın göreve geldiğinde sektöre fayda sağlayacak reformlar yürürlüğe koymasını bekliyor.

AFP'nin haberine göre satın alma gerçekleşirse Trump, yönetiminin çıkaracağı her türlü olumlu düzenlemeye kişisel olarak daha fazla maruz kalacak.

Bakkt hisseleri, konuya yakın isimsiz kaynaklara dayandırdığı haberin ardından yüzde 160'ın üzerinde değer kazandı.

Bakkt, daha önce kripto paraları tüketiciler için daha erişilebilir hale getirmeyi amaçlayan hamleler kapsamında Starbucks ve Mastercard ile iş ortaklıklarına girmişti.

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2021 yılında halka açılan Trump Medya, son yıllarda zararlarında düşüş yaşansa da henüz kâr elde edemedi.

Şirket, bu yılın ilk üç çeyreğinde sadece 2,6 milyon dolar gelir elde ederken, 363 milyon dolar zarar bildirdi.

Trump şirketin yüzde 53'üne sahip.

Ayrıca Trump Medya'nın kripto platformu World Liberty Financial ile de bağlantıları bulunuyor.