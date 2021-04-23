‹ Önceki Haber İngiltere'de 74 yılın en yüksek borçlanması İngiltere'de 74 yılın en yüksek borçlanması Sonraki Haber › Merkel 'Wirecard skandalında' ifade verdi Merkel 'Wirecard skandalında' ifade verdi

Kripto paralara düzenleme geliyor! Cemil Ertem duyurdu

23.04.2021 - 14:26
Kripto paralara düzenleme geliyor! Cemil Ertem duyurdu | Ekonomi Haberleri

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem ülkemizde yaşanan Thodex dolandırıcılığına ilişkin olarak kripto para piyasasına düzenlemenin en kısa sürede getirileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem kripto para piyasalarına ilişkin olarak düzenlemelerin yapıldığını ve en kısa sürede hayata geçeceğini söyledi.

CNN Türk ekranlarında son yaşanan Thodex dolandırıcılığına ilişkin açıklamalarda da bulunan Ertem, yatırımcıların cüzdanlarına erişmesi için şifrelerinin olması gerektiğini ancak bu şifrelerin kripto para borsası nezdinde tutulması halinde mağdurların paralarına erişemeyeceğini belirtti.

DÜZENLEMELER GELİYOR

Ertem, Merkez Bankası, MASAK, SPK'nın kripto paralara yönelik düzenlemeler üzerinde hızla çalıştıklarını ve en kısa süre içinde kurala bağlanarak hayata geçirileceğini duyurdu.

Ertem "Merkez Bankası'nın yaptığı ön düzenleme. Arkası gelecektir. Kripto para borsaları var. Belli denetim ve güvence vermeye yönelik olması gerekiyor. Platformlarla ilgili düzenleme yapılması lazım. Merkez Bankası, para yerine kullanılmasını yasakladı. Aracı kurumlardan para transferinin önüne geçti. Son olay da ortaya çıkarıyor ki, bunların sermaye yeterlilikleri, lisanslamaları olması lazım. Bu konuda ilgili kurumlarımız MASAK, SPK, Merkez Bankası gibi bunun üzerinde çalışıyorlar. Reform programımızda da var. Çalışmalar bittiğinde bunun hukuki bir üst yapısı olmuş olacak. Yatırımcılar belki böyle güvende olabilir." dedi.

Ertem'in açıklamaları şöyle:

Para, nerde ne zaman olacağı, belli mekanizmalar üzerinden yürüyen, devlet merkez bankaları üzerinden yürüyen sistemdir. Bu nedenle para diyemeyiz. Bunların genel eşdeğer olarak kullanılması yasaklandı. Bunlar bir para değil. Daha doğrusu bir değerleme. Bilgisayar üzerinde üretilmiş. Tasarruf sistemi diyebilir miyiz, hukuki bir sistemi yok. Dijital para ve kripto paralar ayrı ayrı sistemler.

DÜZENLEMELER EN KISA SÜREDE YAPILACAK

Merkez Bankası'nın yaptığı ön düzenleme. Arkası gelecektir. Kripto para borsaları var. Belli denetim ve güvence vermeye yönelik olması gerekiyor. Platformlarla ilgili düzenleme yapılması lazım. Merkez Bankası, para yerine kullanılmasını yasakladı. Aracı kurumlardan para transferinin önüne geçti. Son olay da ortaya çıkarıyor ki, bunların sermaye yeterlilikleri, lisanslamaları olması lazım. Bu konuda ilgili kurumlarımız MASAK, SPK, Merkez Bankası gibi bunun üzerinde çalışıyorlar. Reform programımızda da var. Çalışmalar bittiğinde bunun hukuki bir üst yapısı olmuş olacak. Yatırımcılar belki böyle güvende olabilir. Bunların en kısa sürede yapılması için çalışılıyor. Bütün dünyada da bu hızla ilerleyen bir sistem olduğu için küresel bağlamda da değerlendirmek gerekiyor. Hukuki çerçevenin buna göre paralellik arz etmesi gerekiyor.

Muhalefetin ciddi yaklaşması gerekiyor. Burada muhalefetin tutarlı tavır içinde olduğu söylenemez. Olayları takip ettiklerini düşünmüyorum. Kurumlarımız çalışmalarını hızla atıyorlar.

MAĞDURLAR HAKKINDA

Paraların geri alınabileceğini iktisatçı ve hukukçuların hesaplayacağı bir şey. Yatırılan paraların devlet güvencesi yok. Şifreler yatıranların elindeyse, cüzdanlarına ulaşmaları konusunda sorun yaşamazlar. Şifreler kripto paracıların elindeyse yatırımları konusunda endişe etmeleri gerekir diye düşünüyorum.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.345 Değişim: 1,10% Hacim : 14.178 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.309 22.04.2021 Yüksek 1.346
Açılış: 1.320
8,3688 Değişim: 0,76%
Düşük 8,3007 23.04.2021 Yüksek 8,4057
Açılış: 8,3056
10,1396 Değişim: 1,56%
Düşük 9,9642 23.04.2021 Yüksek 10,1804
Açılış: 9,9842
478,18 Değişim: 0,35%
Düşük 476,12 23.04.2021 Yüksek 483,37
Açılış: 476,52
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.