‘Kripto dostları’ Bitcoin’e eşik atlattı

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Kripto varlıklardaki yükseliş, ABD’de Donald Trump’ın zaferi ve ‘kripto dostu bir yönetim’ vaadinin ardından yeniden hız kazandı. En büyük kripto para birimi olan Bitcoin’in fiyatı, dün ilk defa 100 bin doların üzerine çıktı. Önce, 94 bin 438 dolar seviyesinden aldığı destekle güçlü bir yükseliş ivmesi yakalayarak 99 bin 691 dolara ulaşan Bitcoin, 104 bin 107 dolara kadar yükselerek tüm zamanların zirvesine ulaştı. Böylece, hem ABD’deki başkanlık seçimleri öncesi son rekoru 73 bin 157 dolar olan Bitcoin, Trump’ın zaferinden bu yana yüzde 45 yükseldi; hem de uzmanların tabiriyle ‘flört edilen ancak kırılamayan eşik olan’ 100 bin dolar seviyesi aşıldı.

OLUMLU ALGI PEKİŞTİ

Son yükselişte, Trump’ın ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanlığı’na dijital varlıkları baskı altına alan Gary Gensler’in yerine kendisi gibi ‘kripto yanlısı’ olarak bilinen Paul Atkins’i aday göstermesi etkili oldu. Bu gelişmelerin etkisiyle Ethereum da 3 bin 905 dolara yükseldi. Kripto para piyasasının toplam değeri de 3.57 trilyon dolara çıktı.

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ABD’de kripto dostu bir yönetimin seçileceğine dair beklentiler, piyasada güçlü bir iyimserlik dalgası yaratmıştı. ABD’yi küresel bir kripto merkezi haline getirme vaatleri ve Stratejik Bitcoin Rezervi oluşturulmasına yönelik tartışmalar, Bitcoin’e yönelik olumlu algıyı daha da pekiştirdi.

ETF’LER DE ETKİLİ

CoinTR Araştırma Departmanı’nın bilgi notunda, lider kripto para birimindeki son yükselişte ayrıca, spot Bitcoin Borsa Yatırım Fonu olarak bilinen spot Bitcoin ETF’lerinin onaylanmasının da etkili olduğu vurgulandı. Notta, “Trump SEC başkanlığına Paul Atkins’i aday gösterirken, Hazine Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı gibi önemli pozisyonlara da kripto yanlısı isimler atadı. Bitcoin’in bu yükselişinin arkasında yalnızca siyasi faktörler değil, aynı zamanda makroekonomik koşullar ve spot Bitcoin ETF’lerinin onaylanması gibi önemli gelişmeler de bulunuyor. 2024’te onaylanan ETF’ler, kurumsal yatırımcıların kriptoya erişimini kolaylaştırdı ve piyasaya büyük bir sermaye akışı sağladı. Ayrıca, Bitcoin’in sınırlı arz yapısı ve blok ödüllerinin düzenli olarak yarıya inmesiyle oluşan arz-talep dengesi, fiyat artışını destekleyen önemli unsurlar arasında yer aldı. Makroekonomik koşullar da Bitcoin’in yükselişinde etkili oldu” denildi.

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‘ARTIŞ SÜRER’ BEKLENTİSİ

Çeşitli raporlamalarda, Bitcoin’in 99 bin 691 dolar destek seviyesini koruyabilmesi durumunda tekrar 104 bin 107 dolara yükselmesi; bunun üzerinde bir kırılım gerçekleşmesi durumunda da 110 bin dolara kadar çıkmasının muhtemel olduğu belirtiliyor.

Öte yandan, ABD’li finans ajansı Bloomberg’de yayınlanan bir analizde, yaşanan yükseliş ‘kripto endüstrisi için büyük bir dönüm noktası’ olarak nitelendirildi. Ayrıca, ilerleyen günlerde kripto varlıklarda daha fazla ivmenin beklendiği kaydedildi. Analizde görüşlerine yer verilen kripto aracılık şirketi Swyftx’in CEO’su Jason Titman ise şöyle dedi: “Küresel spot hacimler pandeminin ortasındaki seviyelerinin üzerinde ve Paul Atkins’in SEC başkanı olarak aday gösterilmesi karnaval atmosferine katkıda bulundu.”

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DOLAR MİLYARDERLERİNİN SERVETİNDE 2 KAT ARTIŞ

KÜRESEL ekonomide belirsizliğin arttığı bir ortamda dolar milyarderlerinin serveti son 10 yılda yüzde 121 artarak 14 trilyon dolara ulaştı. İsviçre merkezli yatırım bankası UBS’nın ‘2024 UBS Milyarder Hedefleri Raporu’na göre:

* 2015-2024 arasında dolar milyarderlerin sayısı yüzde 50 artarak 2 bin 682’ye çıktı.

* Dünyanın en büyük ekonomisine sahip ABD’de milyarderlerin sayısı, sanayi ve teknoloji sektörünün öncülüğünde 751’den 835’e yükselirken, servetleri 4.6 trilyon dolardan 5.8 trilyon dolara ulaştı.

* Dünyanın ikinci büyük ekonomisine sahip Çin’de 2024 yılında milyarder sayısı 520’den 427’ye inerken, bunların servetleri ise 1.8 trilyon dolardan 1.4 trilyon dolara geriledi.