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Kredilere fatura karşılığı şartı

29.09.2022 - 10:04
Kredilere fatura karşılığı şartı | Ekonomi Haberleri

Merkez Bankası, kredilerin amacı dışında kullanımını engellemek için fatura karşılığı uygulama adımı attı. 1 Ekim 2022 tarihinden itibaren yatırım kredileri bu kapsamda olacak.

Merkez Bankası’nın bankalara gönderdiği talimata göre, kredi tutarı 50 bin liranın altında olan krediler, mikro işletmelere kullandırılan krediler, esnaf kredileri, tarımsal krediler, kurumsal kredi kartları, tüketici kredileri kapsam dışında kalacak. Bu krediler için harcama mukabili koşulu aranmayacak. Yatırım kredileri 1 Ekim 2022 tarihinden itibaren tüm firmalar için harcama mukabili uygulamasına dahil olacak. İhracat kredileri ve KOBİ’lerin (mikro işletmeler hariç) yatırım kredileri dışındaki kredileri 29 Ekim 2022 tarihinden itibaren, dijital kanallar vasıtasıyla kullandırılan krediler 31 Aralık 2022 tarihinden itibaren harcama mukabili uygulamasına tabi olacak.


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