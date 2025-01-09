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Kredi arttı, mevduat düştü

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#Kredi#Mevduat#Banka
Kredi arttı, mevduat düştü
Oluşturulma Tarihi: Ocak 09, 2025 15:09

BDDK'nın verilerine göre kredi kartı ve krediler artarken mevduatta gerileme yaşandı.

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, krediler 15 trilyon 900,6 milyar TL'den 15 trilyon 958 milyar TL'ye yükselirken, mevduat 18 trilyon 998,8 milyar TL'den 18 trilyon 661,6 milyar TL'ye geriledi.

Tüketici kredileri 2 trilyon 11,7 milyar TL'den 2 trilyon 19,4 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 1 trilyon 795,1 milyar TL'den 1 trilyon 840,7 milyar TL'ye yükseldi.

Takipteki alacaklar ise 287,5 milyar TL'den 293,7 milyar TL'ye çıktı.

Veriler 3 Ocak ile biten haftayı kapsıyor.

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#Kredi#Mevduat#Banka

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