KOSGEB’den 2 yeni hamle... KOBİ’lere destek rehberi

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İşte tüm detaylar...

1) KÜRESEL REKABETÇİLİK

-Program, işletmelerin yenilikçi ürünler geliştirmesi, inovasyon odaklı üretim süreçlerini hayata geçirmesi ve bu ürünleri ticarileştirebilmesi için destek sağlıyor. Ayrıca, üretim süreçlerinin optimize edilmesi, tedarik zinciri yönetiminin güçlendirilmesi, yeni nesil teknolojilerin etkin kullanılması ve uluslararası işbirliklerinin artırılması gibi hedeflerle işletmelerin rekabet avantajı elde etmesine katkı sağlanması amaçlanıyor.

-Peki kimler başvuru yapabilir? KOSGEB veri tabanında kayıtlı, aktif durumda olan ve limitet ya da anonim şirket statüsünde faaliyet gösteren işletmeler programa başvurabilir. Programa katılım için işletmelerin, hızlı büyüyen veya orta yüksek ve yüksek teknoloji düzeyinde faaliyet gösteren işletmeler olması gerekiyor. Ayrıca, ihracatını her yıl artıran ya da Ar-Ge harcamalarını yükselten işletmeler ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belirlenen öncelikli ürünler üzerinde çalışan orta ölçekli işletmeler programa başvuru yapabilir. “TURCORN 100 Programı” kapsamına alınmış işletmeler de bu desteklerden yararlanabiliyor.

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ÜST LİMİT 50 MİLYON TL

-Destek programı kapsamında işletmelere personel giderleri, makine ve teçhizat yatırımları, yazılım giderleri ve çeşitli hizmet alımları için geri ödemesiz finansman desteği sağlanıyor. Eğitim, danışmanlık, test ve analiz, belgelendirme, tasarım ve pazarlama gibi hizmet alımları da desteklenen kalemler arasında.

-İşletme başına kredi alt limiti 5 milyon lira, üst limiti ise 50 milyon lira olarak belirlendi. Programın destek puanı 20 puan olarak belirlenirken, proje süresi 24 ay, azami kredi vadesi ise 36 ay olarak öngörülüyor.

-Küresel Rekabetçilik Destek Programı’na başvuru için süre sınırı bulunmuyor.

2) KAPASİTE GELİŞTİRME

-KOSGEB’in sunduğu bu destekle KOBİ’lerin verimliliklerini artırmaları, rekabetçi bir yapıya kavuşmaları, üretim kapasitelerini ve pazar paylarını genişletmeleri, kurumsal yapılarını güçlendirmeleri ve büyük işletmelerin tedarik zincirinde daha etkin bir rol oynamaları amaçlanıyor.

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-İşletmelere makine-teçhizat, kalıp, yazılım, personel, hizmet alımı ve işletme sermayesi gibi kritik harcamalar için finansman desteği sağlanacak. Destekten, imalat, telekomünikasyon, bilgisayar programlama ve ilgili faaliyetler, bilgi hizmet faaliyetleri, bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri sektörlerinde yer alan işletmeler yararlanabilecek.

20 MİLYON TL’Yİ BULUYOR

-Başvuru yapabilmek için işletmelerin, KOSGEB veri tabanında kayıtlı ve aktif durumda olması, güncel bir ‘işletme beyanı’na sahip olması, hızlı büyüyen işletme olması, işletme sınıfının küçük işletme veya orta büyüklükte olması, limitet ya da anonim şirket olarak faaliyet göstermesi kriterlerini karşılaması gerekiyor. Ancak bazı özel durumlarda hızlı büyüme şartı aranmıyor. Bu durumlar KOSGEB veya TÜBİTAK destekli bir Ar-Ge veya yenilik projesini başarıyla tamamlamak, Ar-Ge merkezi statüsüne sahip olmak, Teknolojik Ürün Deneyim (TÜR) belgesine sahip olmak, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’nde faaliyet göstermek, büyük işletmelerle tedarikçi geliştirme projelerinde işbirliği yaparak sipariş sözleşmesi sunmak.

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-İşletme başına kredi alt limiti 1 milyon lira, üst limiti 20 milyon olarak belirlendi. Programın destek puanı 20 puan olarak belirlenirken, proje süresi

24 ay, azami kredi vadesi ise 36 ay olarak öngörülüyor.

-Programın 2025 yılı 1. başvuru dönemi için başvurular 6 Ocak’ta başladı, 28 Şubat’a kadar devam edecek.

GİRİŞİMLERİ GÜÇLENDİRECEK İŞBİRLİĞİ

Türk teknoloji girişimlerinin uluslararası pazarlara açılmasını desteklemek için Türkiye’nin iki başarılı teknokenti ‘Entertech İstanbul Teknokent’ ile ‘YTÜ Yıldız Teknopark’ güçlerini birleştirdi. Ortaya konan stratejik işbirliği protokolüyle Londra ve Amsterdam’da açılacak Uluslararası Teknoloji Pazarlama Ofisleri (UTPO) ve Yurt Dışı Hızlandırıcı Programları sayesinde girişimcilerin küresel pazarlara entegrasyonunun hızlanması ve rekabet güçlerinin artması hedefleniyor.

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REKABET GÜCÜ ARTACAK

Törende konuşan İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar, “Türkiye yüzyılının bilim yüzyılı ve inovatif olmasını istiyoruz” dedi. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın kısa zaman önce Hollanda ofisini açtıklarını, yakında da Londra ofisini açacaklarını belirterek, “Bu işbirliği uluslararası pazarlara açılma noktasında ciddi bir sinerji ve enerji oluşturacak” diye konuştu. Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Eyüp Debik de şunları söyledi; “Firmalarımızın uluslararası alanda daha hızlı büyümelerine ve rekabet güçlerini artırmalarına destek olacağız.”

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YAPAY ZEKÂ EKOSİSTEMİ BÜYÜYOR

Yapay zekâ teknolojileri dünya genelinde ilerleyişini hızla sürdürürken, Türkiye bu alanda güçlü ve rekabetçi bir ekosistem oluşturmak adına önemli adımlar atmaya devam ediyor. Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi’nin (TRAI), 2017 yılından beri düzenli olarak güncellediği ‘Yapay Zekâ Girişim Haritası’nın 2024 son çeyrek verilere göre, yeni güncellemelerle farklı kategorilerden eklenen 19 yeni yapay zekâ girişimi ile birlikte yapay zekâ ekosistemindeki girişim sayısı 379’a ulaştı.

ÖNE ÇIKAN KATEGORİLER

2024 üçüncü çeyrek ve 2024 son çeyrek güncellemeleri karşılaştırıldığında ise kategoriler bazında değişimler göze çarptı. Yapay Görü, Üretken Yapay Zekâ, Öngörü ve Veri Analitiği, Nesnelerin İnterneti (IOT), Doğal Dil İşleme, Akıllı Platformlar, Chatbot ve Diyalogsal Yapay Zekâ kategorilerinde önemli artışlar gözlemlendi. Bu artışın etkisiyle birlikte, 89 girişim ile ‘Yapay Görü’ ve 68 girişim ile ‘Üretken Yapay Zekâ’ toplam girişim sayısında lider konumda kalmayı sürdürdü. Yapay Görü alanındaki büyüme, sağlık ve güvenlik gibi kritik sektörlerdeki uygulamalara olan talebi yansıtırken, Üretken Yapay Zekâ’nın öne çıkışı, yaratıcı süreçlerin dijital dönüşümüne olan ilgisini artırdı.

İTÜ ARI TEKNOKENT’TEN ABD’YE ÇIKARMA

Türkiye’de teknoloji girişimciliğini geliştirmek, yaymak ve globalleştirmek adına çalışmalar yürüten İTÜ ARI Teknokent’in 34 girişimi, dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı CES 2025’e katıldı. 150’nin üzerinde ülkeden teknoloji şirketinin katılımıyla ABD’nin Las Vegas şehrinde düzenlenen etkinlikte İTÜ ARI Teknokent girişimleri, geleceğin teknolojilerini fuar katılımcılarıyla buluşturup büyük ilgi topladı.

GLOBALDE TANITIM ÖNEMLİ

Konuyla ilgili açıklama yapan İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Attila Dikbaş, “CES gibi uluslararası etkileşime ve network geliştirmeye olanak tanıyan etkinlikleri, ülkemizde yetişen ve dünya ölçeğinde değere sahip olan teknoloji girişimlerimizi globalde tanıtmak için önemli sahnelerden biri olarak değerlendiriyoruz” dedi.

Girişimcileri global arenada desteklemeye devam edeceğini belirten Attila Dikbaş, “Bu yıl global demo daylerimizi ABD ve Asya ülkelerini de dahil etmek üzere çalışmalarımızı hızlandırdık. Ekosistemdeki teknoloji girişimlerini desteklemek üzere kendi girişim sermayesi yatırım fonumuz ARI FON’u önümüzdeki aylarda kuruyoruz” şeklinde konuştu.