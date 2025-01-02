Kör eden farlara sıkı denetim kararı

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye’ye güvenli ve kaliteli ürünlerin girişini temine yönelik “Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğleri” kararının Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiği belirtildi. 1 Ocak 2025 itibarıyla yürürlüğe giren tebliğle ilgili detayları X sosyal medya hesabından paylaşan Ticaret Bakanlığı, “Araçlarda kullanılan LED ampullerle ilgili son dönemde gelen şikâyetler üzerine, söz konusu ürünler denetim kapsamına alındı” ifadeleri kullanıldı.

Tam adı “değiştirilebilir LED lamba” olarak bilinen farlar uzun süredir sürücülerin şikâyet ettiği konuların başında geliyordu. Konuyla ilgili olarak Hürriyet’e bilgi veren Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetleri Derneği (OSS Derneği) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Özçete, söz konusu lambaların büyük kısmının Çin’den temin edildiğini vurgulayarak, “Bu lambalar olması gereken elektriksel değerlerin üzerinde olup optik verilere sahip değil. Bu nedenle araçlarda elektriksel tehlikeye sebep olmakta ve yol güvenliğini tehdit etmekte. İlgili lambalar araçlarda fiziksel, elektriksel ve optik uygunluk aldıktan sonra kullanılabiliyor Türkiye’de trafik muayenesinde ve polis çevirmelerinde bu ürünlerle ilgili ne yazık ki bir işlem yapılmıyor” demişti.

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Hürriyet’in 6 Ekim 2024 tarihli haberi sosyal medyada ses getirmişti.