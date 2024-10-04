Konutta yeni rota Kıbrıs

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Yurtdışından gayrimenkul alan Türk yatırımcıların sayısı artarken son dönemde öne çıkan ülkelerden biri Kıbrıs oldu. Alıcının ilgisiyle gayrimenkul şirketleri de yeni adresini belirledi. Bu şirketlerden biri de 12 yıldır inşaat ve proje geliştirme alanında faaliyet gösteren Toros Invest. Şirket, bölgedeki ilk projesi için Girne’deki Esentepe bölgesini seçti

AMORTİSMAN SÜRESİ ortalama 10-12 YIL

Hilltown Cyprus projesini ve yeni dönem yatırımlarını dinlemek için bir araya geldiğimiz Toros Invest Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Bursalıoğlu, son dönemde yatırım amaçlı alım yapanların ve yazlık ev arayanların rotayı Kıbrıs’a kırdığını söyledi. Kıbrıs’ta konut satışlarında Türklerin payının yüzde 70’e kadar çıktığını gözlemlediklerini belirten Bursalıoğlu, bunun nedenini şöyle özetledi:

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“Kıbrıs’ın öne çıkan özellikleri, sezonun uzun olması, Türkiye’deki Bodrum gibi gözde tatil bölgelerine göre konut fiyatlarının daha ulaşılabilir olması, yaşamın ucuzluğu ve güvenlik ile trafik sorunu yaşanmaması. Tüm bunların yanında döviz bazlı kira geliri ve prim potansiyeli en önemli avantajları. Bizim projemizde 1+1 daire için bugün yıllık 20 bin sterlinin üzerinde kira geliri öngörüyoruz. Türkiye’de konutun yatırım geri dönüş süresi yer yer 300 aya kadar çıkarken, Kıbrıs’ta ortalama 10-12 yıl. Türkiye’deki insanlar yüzde 50 mevduat faizi ile birikimlerini enflasyon karşısında korumaya çalışırken, Esentepe’de gayrimenkul projeleri bir yılda döviz bazında yüzde 40 değer kazandı.”

40 MİLYON POUND YATIRIM YAPIYOR

Kıbrıs’taki ilk projeleri için 40 milyon pound yatırım yaptıklarını dile getiren Bursalıoğlu, “İlk etapta 112, ikinci etapta 40 konut yer alıyor. İlk etapta evlerin yüzde 41’i kısa sürede satıldı. Tamamını Türk yatırımcılar aldı. İkinci etapta talep topluyoruz. Yatay mimariye sahip projemizde tüm evler deniz manzaralı. Bölgenin tek doğal plajına sahip projemizde 280 yatak kapasiteli bir de otel yer alıyor. Projemizde yatırım için konut alan birisi aslında otel işletmesine dahil edebileceği bir daireye sahip oluyor. Kiracı bulma, bakım, aidat, tadilat, fatura giderleri gibi hiçbir derdi ile kendisi uğraşmıyor. Böylece döviz bazında çok ciddi bir pasif gelir elde ediyor” dedi.

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TL bazında fiyatların 10 milyon 900 bin TL’den başladığını söyleyen Bursalıoğlu, Türk yatırımcılara özel kampanya için şunları söyledi: “Dövizle kazanıp TL ile ödeme fırsatını sunuyoruz. Ekim ayı boyunca geçerli bu fırsatla 100 bin TL peşinatla daire seçme fırsatı verilecek ve TL’ye 0 faizle 30 ay vade imkanı sunulacak. Üstelik 18 ay sonra evini teslim alan yatırımcı son 12 taksitini kira gelirleri ile ödeyebilecek.”

Kıbrıs’ta yeni projeler geliştireceklerini ifade eden Hasan Bursalıoğlu, Türkiye’de de İstanbul Bostancı’da paylaşımlı ofis projesi ve Anadolu yakasında kentsel dönüşüm projesi planladıklarını sözlerine ekledi.