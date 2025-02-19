Konutta ‘peşinatsız’ kampanya

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Konuta talep var ama almak kolay değil. Yüksek kredi faizi ve yüklü peşinat şartı birçok hanenin konuta ulaşımını zorlaştırırken, yatırım amaçlı alımları da engelliyor. Yaşanan sorunu ve ihtiyacı gören Emlak Konut, konuta erişimi kolaylaştırmak amacıyla yeni bir kampanya başlatıyor. Orta ve orta üstü gelir grubuna yönelik hazırlanan kampanyanın en dikkat çeken özelliği ‘peşinatsız’ alım fırsatı sunması olacak. Dileyen alıcılar düşük peşinatlı seçenekleri de değerlendirecekler. Konut alım kararında en önemli faktörlerden biri olan faiz için de alıcıyı rahatlatan önemli bir adım atılacak. Şu anda bankalarda en düşük konut kredi faizi yüzde 2.79 olarak uygulanırken, kampanyada bu oran yüzde 1.5 seviyelerine kadar düşecek.

Kampanya, hem Emlak Konut’un kendi projelerinde hem de özel sektörle geliştirdiği gelir paylaşım modelli projelerde geçerli olacak. Emlak Konut’un İstanbul’un yanında Ankara, Denizli, İzmir, Antalya ve Balıkesir’de de projeleri bulunuyor. Özel sektör projeleriyle birlikte binlerce konutun uygun şartlarda satışa sunulması bekleniyor.

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SEKTÖR HAREKETLENECEK

Kampanyayı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum duyurdu. Dar gelirli vatandaşlara sosyal konut kampanyasının yanı sıra Emlak Konut’un da diğer gelir grupları için yeni bir kampanyayı duyuracağını açıklayan Bakan Kurum, “Sektörün hareketliliğini artıracak kampanyayı Emlak Konut’umuzla başlatıyoruz. Nasıl dar gelirli vatandaşlarımıza uygun ödeme imkânlarıyla konut sunuyorsak, bu kampanyada da Emlak Konut projelerini diğer gelir gruplarındaki vatandaşlarımıza, uygun vade oranlarıyla, gerek düşük peşinat, gerek peşinatsız kazançlı bir yatırım imkânı olarak sunuyoruz. Yarın (bugün) başlayacak kampanyamızın tüm detaylarını Emlak Konut’umuz duyuracak” diye konuştu.

Geçtiğimiz günlerde Emlak Konut Genel Müdür Yasir Yılmaz da kampanyanın sinyalini vermiş, “Hem vatandaşların konuta erişimini kolaylaştıran hem de yatırımcıları heyecanlandıran kampanyalarla sektördeki hareketliliği desteklemeye devam edeceğiz” demişti. Yılmaz, kampanyanın tüm detaylarını bugün açıklayacak.

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81 İLE SOSYAL KONUT DA YOLDA

Her geçen gün gerileyen ev sahipliği oranını artırmak isteyen kamu, dar gelirliler için de sosyal konut projelerine ağırlık verecek. Geçtiğimiz iki yılda deprem konutlarına odaklanan bakanlık, bu konutların tesliminden sonra sosyal konut projelerini hızlandıracak. Yılın ikinci yarısında başlaması beklenen sosyal konut seferberliği 81 ili kapsayacak. İlk defa ev sahibi olacak kesimin faydalanacağı kampanyada, uygun fiyat ve 20 yıl vadeyle ödeme imkânı sunulacak. Projelerde evlenecek gençlere ve kiracı olan depremzedelere öncelik verilmesi planlanıyor. Bakan Kurum, yeni sosyal konut kampanyası ile ilgili, “İhtiyaç duyduğumuz araziler için 81 ilimize genelge gönderdik. Bu çalışmalar biter bitmez, dar gelirli vatandaşlarımızı ev sahibi yapacak olan proje için adımımızı atmış olacağız” dedi.

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KONUT FİYAT ARTIŞINA ÖNLEM

ARSA MALİYETİNİ DÜŞÜRECEK HAMLE

Bakan Kurum, dün Türkiye İnşaat Sektörü Çalıştayı’nda yaptığı açıklamada sosyal konut ve Emlak Konut kampanyası dışında bir müjde daha verdi. Konut fiyatlarının yükselmesinde ana etken olan arsa maliyetini düşürecek yeni adımların atılacağını belirten Kurum, “Arsa maliyetini düşürecek konut fiyatını da arttırmayacak bir düzenlemeyi, kapsamlı bir çalışmayı Milli Emlak Genel Müdürlüğümüz, TOKİ Başkanlığımız, Bakan Yardımcılığımız yürütecek. Hazine ve atıl arazileri düşük arsa maliyetleriyle piyasaya sunarak konut fiyatını da sabitleyeceğimiz bir çalışmayı sektörümüze çok kısa zamanda sunacağız” ifadelerini kullandı.