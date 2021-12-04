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‘Konutta maliyet artıyor’

04.12.2021 - 12:45
‘Konutta maliyet artıyor’ | Ekonomi Haberleri

Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Erdal Eren, sadece maliyetlerde yüzde 50 artış olduğunu belirterek konutlara bu fiyatların gelecek yıl otomatik olarak yansıtılacağı uyarısında bulundu.

Hürriyet gazetesinden Hacer Boyacıoğlu'nun haberine göre; Ankara’da basın mensuplarıyla bir araya gelen Eren, sektöre ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Konut fiyatlarındaki artışta malzemelere gelen zamların etkili olduğunu söyleyen Eren, “Mart 2020-Ekim 2021 itibariyle fiyatı yüzde 100’ün altında artmış hiçbir malzeme yok” ifadelerini kullandı. Satışların da bu fiyat artışlarından etkilendiğini ve işlerin yavaşladığını veya yeni projelere başlanmadığını kaydeden Eren, şunları söyledi: “İnşaat girdilerinde ortalaması yüzde 113 olan maliyet artışları, konut ihtiyacı olanlara ucuza konut sunulamamasına yol açıyor. Türkiye’de konut üretiminde en yüksek maliyet arsa maliyetidir. Bazı bölgelerde arsa maliyeti, bina yapım maliyetlerinden yüksek kalmaktadır. Ucuz konut üretilebilmesi için devletin piyasaya verebileceği en büyük destek, kamu arazileri vasıtasıyla uygun fiyatlı arsa üretmesi olacaktır.”

KAMU MÜTEAHHİTLERİ

Kamuya iş yapan müteahhitlerde de büyük sıkıntı olduğunu söyleyen Eren, “Konut üreticileri maliyet artışlarını fiyatlarına yansıtabilirler. Fakat kamu projelerini üstlenen müteahhitle işlerini devam ettirmekte zorlanıyorlar. Maliyetler yüzde 100’ün üzerinde artmışken, kamu yüzde 67 civarında fiyat farkı ödemesi yapıyor. Demir fiyatı 3 bin TL iken kamu ile sözleşme imzalamış olan bir müteahhit için bugün demirin maliyeti 11 bin TL’nin üstünde. Meslektaşlarımızın zararının en azından bir kısmının telafi edileceği fiyat farkı ödemesi çıkmalı ya da işler durma noktasına gelecek” diye konuştu. Eren fiyat farkı kararnamesi ve tasfiye-devir kararnamesi beklediklerini belirtirken, “Kamuya iş yapan bir müteahhit battığında birçok tedarikçiyi de batırır. Sorunların çözümü olmaz ise gelecek yıl birçok inşaat firmasına haciz geldiğini görebiliriz. Mevcut yük ile gelecek yıl şantiyelerin açılması çok zor. Çoğu açılmayabilir” diye konuştu.

BAE İLE ORTAK PROJE

Türk müteahhitlerin yurtdışı iş üstlenmedeki yavaşlamanın petrol fiyatı düşüşü ve bazı ülkelerle sorunlar yaşanmasına bağlı olduğunu anlatan Eren, bu ülkeler arasında bulunan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile olumlu bir hava yakalandığını belirtti. Eren, BAE’de katıldığı iş forumunda, 38 milyar dolar yeni projeden söz edildiğini ancak kendilerinin bu projelerden ziyade BAE’nin finansör olduğu üçüncü ülkelerde ortak iş yapma eğiliminde bulunduklarını söyledi.


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