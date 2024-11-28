KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI DÜŞÜYOR (Kasım 2024 Oranları): 120 ay vade, 2,79 faiz ile konut kredisi ile ev sahibi olma imkanı

Oluşturulma Tarihi: Kasım 28, 2024 14:16
Konut kredisi faiz oranları, banka tahsisli 120 ay vade ve 2,79 gibi imkanlar ile konut sahibi olmak isteyenlere önemli bir fırsat niteliği taşıyor. Bir süredir yüksek seyreden konut kredi faiz oranları, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun bankalara yönelik sermaye yeterlilik hesaplamasında bireysel kredi ve konut kredilerine uygulanan ilave risk ağırlığının kaldırılmasıyla düşüşe geçti. Bankalar ise konut kredisinde kampanyalarına başlarken, ev kredisi faizleri ne kadar, yüzde kaç? sorusu da gündeme geldi. İşte, konut kredisi faiz oranları ve 120 ay vade ile konut kredisi çekmek isteyenler için detaylı bilgiler