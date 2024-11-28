×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
BİGPARAEkonomi Haberleri

KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI DÜŞÜYOR (Kasım 2024 Oranları): 120 ay vade, 2,79 faiz ile konut kredisi ile ev sahibi olma imkanı

Güncelleme Tarihi:

#Konut Kredisi#Konut Kredisi Faiz Oranı#Konut Kredisi Faizleri
KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI DÜŞÜYOR (Kasım 2024 Oranları): 120 ay vade, 2,79 faiz ile konut kredisi ile ev sahibi olma imkanı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 28, 2024 14:16

Konut kredisi faiz oranları, banka tahsisli 120 ay vade ve 2,79 gibi imkanlar ile konut sahibi olmak isteyenlere önemli bir fırsat niteliği taşıyor. Bir süredir yüksek seyreden konut kredi faiz oranları, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun bankalara yönelik sermaye yeterlilik hesaplamasında bireysel kredi ve konut kredilerine uygulanan ilave risk ağırlığının kaldırılmasıyla düşüşe geçti. Bankalar ise konut kredisinde kampanyalarına başlarken, ev kredisi faizleri ne kadar, yüzde kaç? sorusu da gündeme geldi. İşte, konut kredisi faiz oranları ve 120 ay vade ile konut kredisi çekmek isteyenler için detaylı bilgiler

Haberle ilgili daha fazlası:
#Konut Kredisi#Konut Kredisi Faiz Oranı#Konut Kredisi Faizleri

BAKMADAN GEÇME!