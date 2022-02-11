Konut fiyatına maliyet etkisi | Ekonomi Haberleri

İnşaat maliyetlerindeki artış rekor kırdı. Aralıkta maliyet endeksi geçen yıla göre yüzde 67.74, malzeme endeksi yüzde 85.77 arttı. Hem maliyetler, hem de arz sorunu nedeniyle konut fiyatlarının arttığını belirten inşaat sektörü temsilcileri, ‘Bundan sonra fiyatların gerilemesi mümkün değil’ vurgusu yaptı. Üstelik fiyat artışının sürmesi de bekleniyor.

Hürriyet gazetesinden Gülistan Alagöz'ün haberine göre; inşaat maliyetlerindeki artış sürüyor. Türkiye istatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre inşaat maliyet endeksi, aralık ayında bir önceki yıla göre yüzde 67.74 artış kaydederek rekor tazeledi. Bir önceki aya göre artış yüzde 15.70 oldu. Önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 85.77, işçilik endeksi yüzde 24, bina yapım maliyet endeksi yüzde 66.88 arttı. Peki bu artışın vatandaşa etkisi ne olacak? Sektör temsilcilerine göre artan maliyetlerin konut satış fiyatlarına yansıması kaçınılmaz. Bu da dar ve orta gelirli için ev sahibi olmayı zorlaştırıyor. Merkez Bankası’nın son açıkladığı kasım ayı verilerine göre ülke genelinde yıllık konut fiyat artışı yüzde 50.5, yeni konut fiyat artışı yüzde 58.9 oldu. Verilere göre İstanbul’da metrekare fiyatı 9 bin lirayı aştı. Yeni satışa çıkan konutlarda ise metrekare fiyatı şehrin merkezinde olmamasına rağmen 25-35 bin TL bandına geldi. Sıfır konutta yaşanan artış ikinci el piyasalara da yansıdı.

FİYAT DÜŞMEZ

Döviz kurundaki artışın inşaat maliyetlerine yansıdığını belirten Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) Başkanı Altan Elmas, “TÜİK ortalama rakamlara bakıyor, bizim yaşadığımız artış yüzde 100’ün üzerinde. İşçilik endeksi aralıkta yüzde 24 artsa da asgari ücretin etkisi ile önümüzdeki aylarda ciddi artış olacak. Doğalgaz ve elektrik giderleri kaynaklı, birçok malzemede fiyat artışı sürecek” dedi. Hem maliyetler hem de arz sorunu nedeniyle, konut fiyatlarının düşmesinin mümkün olmadığına vurgu yapan Elmas, “Alıcı ne kadar erken alırsa o kadar kazançlı çıkar. Özellikle inşası devam eden projeler, yeni satışa çıkacaklara göre daha avantajlı” diye konuştu.

ARSA HARİÇ 10 BİN TL

Arsa hariç metrekare maliyetin ortalama 10 bin liraya geldiğini belirten Elmas, “En az 10 bin lirada arsa maliyeti desen 20 bin liraya çıkıyor” dedi. Şehrin gelişim çeperlerindeki fiyatlar üzerinden örnek veren Elmas, “Avrupa yakasında Ispartakule’de, Hoşdere’de yeni binalarda metrekare fiyatı 22-23 bin, Anadolu yakasında Pendik, Tuzla Sancaktepe’de 19-20 bin lira. Bu bölgelerde arsa payı düşük kaldığı için fiyatlar bu seviyede. Ümraniye Çekmeköy’e gelince 30-35 bin lirayı, Koşuyolu’nda 50-60 bin lirayı buluyor. Daha merkezi noktalarda 100 bin lirayı aşıyor” dedi. İhtiyaç kadar konut üretimi yapılamadığını ve arz sorununun büyüdüğünü belirten Elmas, “Firmalar bu dönemde temkinli. 4-5 milyon liralık evi satacağı kitle sınırlı. O nedenle bin konutluk değil 200-300 konutluk projeler yapılıyor. Önemli olan sabit gelirli tüketiciyi ev sahibi yapmak. Bu nedenle konut kredi faizinin gelir vergisinden mahsup edilmesi imkânı gelmesini öneriyoruz” diye konuştu.

MÜTEAHHİT BEKLEMEDE

KONUT geliştiren firmaların maliyetleri öngöremediğine vurgu yapan İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Başkanı Nazmi Durbakayım, “Projesi olan firmaların bir kısmı bu dönemde bekliyor, satış yapmıyor. 10 liraya mal edemeyeceği malı 9 liradan satmak istemiyor. Ne zaman maliyetler bir dengede olur, o zaman üretim kısmı hızlanır” ifadelerini kullandı. Konut piyasasında arz-talep dengesinde sorun olduğunu dile getiren Durbakayım, “Bir dönem konut fazla, stok var dediler. Bugün piyasada konut yok. Arz eksikliği de konut fiyatlarında etkisini gösteriyor” diye konuştu. Yıl genelinde aldıkları malzemelerde yüzde 170’i bulan fiyat artışları gördüklerini belirten Nazmi Durbakayım, “Üretim ve finansal maliyetlerin artık konut üreticileri tarafından taşınamayacak derece artmasıyla, artan maliyet yükünün bir kısmının konut fiyatlarına yansıması kaçınılmaz oldu. Önümüzdeki günlerde de maliyet etkisi ile fiyat artışı devam edecek” şeklinde konuştu.