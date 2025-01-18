Konut fiyatı reelde yüzde 10 geriledi

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) konut fiyat endeksine göre, konut fiyatları aralıkta bir önceki aya göre yüzde 2, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 29.4 oranında arttı. Reel olarak ise yüzde 10.4 gerileme görüldü. Üç büyük ilde değişime bakıldığında, aralıkta bir önceki aya göre İstanbul’da yüzde 2.1, Ankara’da yüzde 2 ve İzmir’de yüzde 0.4 artış gerçekleşti. Yıllık fiyat artışı ise İstanbul’da yüzde 26.3, Ankara’da yüzde 34.4 ve İzmir’de yüzde 25.2 olarak açıklandı.

Fiyatların en çok arttığı bölge yüzde 50.9 ile ‘Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli, Van, Bitlis, Hakkari, Muş’ olurken, en düşük artış yüzde 16.7 ile ‘Antalya, Burdur, Isparta’da yaşandı.

ORTALAMA FİYAT 3.6 MİLYON TL

Geçen yılın dördüncü çeyrek verilerine göre; Türkiye genelinde ortalama metrekare fiyatı 36 bin 131 liraya çıktı. Böylece 100 metrekare bir konutun ortalama fiyatı 3 milyon 613 bin liraya yükseldi. En yüksek metrekare fiyatına sahip il 65 bin 599 lira ile Muğla olurken, İstanbul’da metrekare fiyatı 55 bin 730 liraya, İzmir’de 40 bin 613 liraya, Ankara’da ise 29 bin 772 liraya çıktı.