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Konut Fiyat Endeksi yüzde 2,7 arttı

17.08.2021 - 15:15
Konut Fiyat Endeksi yüzde 2,7 arttı | Ekonomi Haberleri

Konut Fiyat Endeksi, haziranda aylık yüzde 2,7 ve yıllık yüzde 29,2 artışla 180,2 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haziran 2021 dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi (KFE) verileri açıklandı.
Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE (2017=100), haziranda bir önceki aya göre yüzde 2,7 artarak 180,2 seviyesinde gerçekleşti.

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Konut Fiyat Endeksi, 2020'nin aynı ayına göre yüzde 29,2 artarken, bu dönemde reel yükseliş yüzde 9,9 oldu. Üç büyük il için konut fiyat endeksi değişimine bakıldığında, haziranda bir önceki aya göre İstanbul'da yüzde 2,3'lük, Ankara'da yüzde 2'lik, İzmir'de yüzde 3,4'lük artış kaydedildi. Endeks değerleri geçen yılın aynı ayına göre ise İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 26,4, yüzde 25,7 ve yüzde 29,9 yükseldi.


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