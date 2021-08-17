‹ Önceki Haber Almanya'da istihdam yükselişte Almanya'da istihdam yükselişte Sonraki Haber › Konut Fiyat Endeksi yüzde 2,7 arttı Konut Fiyat Endeksi yüzde 2,7 arttı

Petrol fiyatları düşüşte

17.08.2021 - 14:19
Petrol fiyatları düşüşte | Emtia Haberleri

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 69,34 dolardan işlem görüyor.

Dün 70,45 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 69,51 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.16 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,24 azalışla 69,34 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 66,92 dolardan alıcı buldu.

Geçen hafta ABD'nin yaptığı petrol üretimi artırma çağrısına rağmen Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) planlanandan fazla üretim artışı yapmayacağını açıklaması, fiyatlar üzerinde etkili oluyor.

OPEC , 18 Temmuz'da yapılan 19. Bakanlar Toplantısı'nda, petrol üretiminin her ay günlük 400 bin varil artırılmasının kararlaştırıldığını duyurmuştu.

BRENT PETROL FİYATLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

ABD'de petrol üretiminin eylül ayında Mayıs 2020'den bu yana en yüksek seviyeye ulaşacağı beklentisi fiyatları baskılıyor. ABD Enerji Enformasyon İdaresinin verilerine göre, ülkenin petrol üretimi eylülde günlük 8,1 milyon varile yükselecek. Öte yandan Asya ülkelerinde artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarıyla yaşanan kısıtlamalar ve daralan ekonomik aktivitelerin petrol talebini kısıtladığı dönemde OPEC grubunun birkaç ay için karar verilenden daha fazla üretim artışı yapmayacağını açıklaması, piyasalardaki arz fazlası endişelerini baskılayarak fiyatları yukarı yönlü destekliyor.

Dünyanın en büyük petrol tüketicilerinden Çin'de ise artan vaka sayıları ve hafta başında açıklanan olumsuz ekonomik veriler fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturuyor.

Piyasalar, bugün Amerikan Petrol Enstitüsünün açıklayacağı ABD ham petrol stok verilerini takip edecek. Brent petrolde teknik olarak 69,53 ile 69,64 dolar aralığının direnç, 69,36 ile 69,30 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.462 Değişim: 0,44% Hacim : 15.151 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.450 17.08.2021 Yüksek 1.462
Açılış: 1.454
8,4444 Değişim: -0,11%
Düşük 8,3749 17.08.2021 Yüksek 8,4900
Açılış: 8,4539
9,9019 Değişim: -0,67%
Düşük 9,8670 17.08.2021 Yüksek 10,0025
Açılış: 9,9686
484,62 Değişim: -0,26%
Düşük 482,42 17.08.2021 Yüksek 489,19
Açılış: 485,87
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.