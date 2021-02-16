‹ Önceki Haber Hazine 5.4 milyar lira borçlandı Hazine 5.4 milyar lira borçlandı Sonraki Haber › Avrupa Birliği ekonomisi yüzde 0.4 daraldı Avrupa Birliği ekonomisi yüzde 0.4 daraldı

Konut Fiyat Endeksi 2020'de yükseldi

16.02.2021 - 15:32
Konut Fiyat Endeksi 2020'de yükseldi | Ekonomi Haberleri

Konut Fiyat Endeksi, 2020'nin aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1,7, 2019'un aynı ayına kıyasla yüzde 30,3 artışla 154,8 seviyesinde gerçekleşti.

 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Aralık 2020 dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi verileri açıklandı. Türkiye'deki konutların gözlemlenebilen özelliklerinin zaman içinde kontrol edilerek kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE (2017=100), Aralık 2020'de bir önceki aya göre yüzde 1,7 artarak 154,8 seviyesinde gerçekleşti.

##$HABER_1468264$##

Konut Fiyat Endeksi, 2019'un aynı ayına göre yüzde 30,3, aynı dönemde reel olarak yüzde 13,7 artış kaydetti.

Üç büyük ilin konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, aralık ayında bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 1,3, yüzde 1,4 ve yüzde 1,2 artış görüldü. Endeks değerleri 2019'un aynı ayına göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 27,9, yüzde 30,2 ve yüzde 29,4 arttı.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.543 Değişim: -1,26% Hacim : 40.325 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.522 16.02.2021 Yüksek 1.576
Açılış: 1.569
6,9779 Değişim: 0,20%
Düşük 6,8965 16.02.2021 Yüksek 7,0183
Açılış: 6,9642
8,4548 Değişim: 0,00%
Düşük 8,3877 16.02.2021 Yüksek 8,5013
Açılış: 8,4546
405,72 Değişim: -0,37%
Düşük 402,29 16.02.2021 Yüksek 408,80
Açılış: 407,23
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.