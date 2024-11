Konsol satışlarının düşmesiyle oyun devinin kârı eridi

Haberin Devamı

Japon video oyunu devi Nintendo, geçen yıl, büyük ilgi gören Super Mario Bros filmiyle ve Zelda serisinin yaklaşık kırk yılında en hızlı satan oyunu olan Legend of Zelda: Tears of the Kingdom'ın piyasaya sürülmesiyle büyük bir çıkış yakaladı.

APF'nin haberine göre eskiyen Switch konsolunun satışlarının düşmesi ve şirketin halefiyle ilgili haberleri 2025 Mart ayı sonunda duyuracağını açıklaması şirketi zor durumda bırakıyor.

Nintendo'nun nisan-eylül dönemindeki net kârı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 60 azalarak 108,7 milyar yen (710 milyon dolar) oldu.

Kyoto merkezli şirket, 2023-24'teki 490 milyar yenlik tahminine göre yaklaşık yüzde 40 düşüşle 300 milyar yenlik tam yıllık net kâr tahminini değiştirmedi.

Şirket, 7 yıldır piyasada olan oyun konsolu Switch'in satışlarının azalması ile daha önceki 1,35 trilyon yenlik satış tahminini 1,28 trilyon yene düşürdü.

Hem elde taşınabilir hem de TV uyumlu bir cihaz olan Switch, Covid salgını sırasında oldukça popüler hale geldi ancak eskiyen konsola olan talep giderek azalıyor.

Nintendo Salı günü yaptığı açıklamada, " Nintendo Switch ailesinin tüm sistem satışları , bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 31 azalarak 4,72 milyon adede geriledi." dedi.

Yazılım birim satışlarının yıllık bazda yaklaşık yüzde 28 düştüğü belirtildi.

Nintendo, "Bir önceki mali yılın ilk yarısında hem donanım hem de yazılım satışları oldukça yüksekti" dedi ve Mario filminin özel video oyun platformu işimize enerji verdiğini belirtti.

Nintendo ayrıca "Bu mali yılın ilk yarısında böyle özel bir etken olmadı ve Nintendo Switch'in piyasaya sürülmesinden bu yana sekizinci yılını doldurmasıyla birlikte hem donanım hem de yazılım birim satışları önemli ölçüde azaldı" diye ekledi.

Mizuho Securities'den Takeshi Koyama, sonuçların açıklanmasından önce yaptığı açıklamada, "Şirket şimdilik 2024'te mevcut Switch konsolunun satışlarını artırmaya odaklanmış durumda, bu nedenle bir sonraki konsol hakkında çok sayıda haber akışı 2025 Ocak ortası ve sonrasında gerçekleşebilir" dedi.

Analistler, Nintendo'nun birkaç yıldır daha geniş bir kitleye ulaşma stratejisi izlediğini söylüyor.