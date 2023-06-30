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Komisyondan dijital Euro adımı

30.06.2023 - 07:35 | Son Güncelleme :
Komisyondan dijital Euro adımı | Ekonomi Haberleri

Avrupa Birliği Komisyonu (AMB), bireylerin 3 bin Euro’ya kadar dijital Euro’ya sahip olmasına ve dijital parayla ödeme yapılmasına izin verileceğini açıkladı.

Geçtiğimiz çarşamba günü sunulan teklifle, kripto paralarla birlikte popülerliği artan dijital paraların ödeme sistemlerine bir alternatif getirmesi amaçlanıyor. AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Dijital paralarla birlikte insanlar online olsun olmasın, bir ‘kamu parası’yla ödeme yapabilecek. Telefonunuzda ya da başka bir cihazda bulunan dijital paralarınız, cebinizde bulundurduğunuz banknotla aynı değere sahip olacak. Kolaylıkla ödeme yapabileceksiniz, internet bağlantısına bile ihtiyacınız olmayacak” dedi. Komisyonun verilerine göre, AB ülkelerinde yaşayanların yüzde 55’i nakit ödemeyi tercih etmezken; yüzde 22’si için nakit ödeme halen ilk sırada yer alıyor. Söz konusu öneri, mahremiyet endişelerini de gündeme taşırken; Dombrovskis yaptığı açıklamada, “Kişisel veriler tamamen koruma altında olacak. Avrupa Merkez Bankası dahil tüm bankalar kişilerin şahsi verilerine ulaşamayacak. Offline ödemelerde bugün nakit ödemelerde olduğu gibi benzer bir mahremiyet seviyesi korunacak” dedi. 3 bin Euro bulundurma konusunda sınırın ise AMB yetkilileri tarafından önerildiği kaydedildi.


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