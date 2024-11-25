KOBİ’lerin yüzde 30’u sigortalı

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Samsun’un sigorta karnesi zayıf çıktı, özellikle KOBİ’lerde sigortalılık oranı yüzde 30’larda kaldı. Anadolu Buluşmaları kapsamında Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde (OMÜ), 22 Kasım’da düzenlenen toplantıda ekonomiye sigorta katkısı ve KOBİ’ler konuşuldu. Toplantıya; Anadolu Sigorta Genel Müdürü Mehmet Tuğtan, İş Bankası KOBİ ve İşletme Bankacılığı Satış Bölüm Müdürü Gaffar Öney, OMÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, Samsun Sanayici ve İş İnsanları Derneği Başkanı Süleyman Ferşat Eldemir konuşmacı olarak katıldı.

Mehmet Tuğtan yaptığı konuşmada, Samsun’un ikinci deprem bölgesi olmasına rağmen Türkiye’de yüzde 56’lardaki DASK sigortalılık oranının kentte yüzde 38 olduğunu belirterek, benzer şekilde ülke genelinde yüzde 26 olan kasko oranının ilde yüzde 22’lerde, konutlarda ise sigortalılık oranının yüzde 20’lerde olduğunu söyledi.

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SAMSUN’UN SİGORTA KARNESİ DÜŞÜK

Samsun’da sigortalılık oranlarının düşüklüğüne işaret eden Tuğtan, “Ticari ve kurumsal ölçekte yüzde 90’lara varan sigortalılık oranı Samsun’da, KOBİ’lerde yüzde 30’lar seviyesine geriliyor. Oysa gıdadan tarıma, otomotivden lojistiğe kadar Samsun’da KOBİ’lerin ekonomiye katkısı çok büyük. Her biri için de sigorta çözümleri var. Artık bir varlığı yerine geri koymak zorlaştı. Üretim sektöründeyseniz makine kırılmasından kâr kaybına kadar her şeyi düşünmek zorundasınız” dedi.

Gaffar Öney, ihracatçıların finansmana erişim noktasındaki çözümlerinin öne çıktığını belirterek, “İhracat tarafında küresel ekonomi giderek dijitalleşiyor. Dijital tarafta KOBİ’lerin özellikle küresel ekonomide dijitalleşmeye uyum sağlamaları önemli” dedi.

Prof. Dr. Fatma Aydın, üniversitenin sigortacılık ve bankacılık alanında 13 programı olduğunu belirterek, “Bunlardan en önemlisi Bafra İşletme Fakültesinde bulunan sigortacılık ve aktüerya programı ki, bu Türkiye’deki tek program olma özelliği gösteriyor. Mezunlarımızın burada istihdam oranı yüzde 85” dedi. Süleyman Ferşat Eldemir ise konuşmasında önleyici sigortaya değinerek, “Biz istiyoruz ki, sigortacılar bölgemize gelsin, alınacak tedbirleri bize söylesinler, biz de o tedbirleri alıp, öyle sigortalarımızı yaptıralım. Önümüzdeki dönem bu konuda sigortacılarla işbirliği

yapacağız” dedi.