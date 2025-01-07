KOBİ’lere iki yeni destek

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‘Küresel Rekabetçilik Destek Programı’ ve ‘Kapasite Geliştirme Destek Programı’nı devreye aldıklarını dile getiren Kacır şunları söyledi:

“Destek programlarımızdan ilki ‘Küresel Rekabetçilik Destek Programı’ ile KOBİ’lerimizin yenilikçi ve rekabetçi ürünler geliştirmesini, inovasyon odaklı çözümler üretmesini sağlıyoruz. KOBİ’lerimizin yeni teknolojileri en verimli ve başarılı şekilde kullanarak küresel pazarlarda etkinliğini artırmayı hedefleyen programla; 50 milyon lira üst limitli ve 36 aya kadar vadeli finansman için 20 puanlık geri ödemesiz faiz/kâr payı desteği sağlıyoruz. Orta yüksek veya yüksek teknoloji alanlarında faaliyet göstererek başarılı bir ihracat ve Ar-Ge performansına sahip olan Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında öncelikli ürünlere ilişkin faaliyet gösteren, Turcorn 100 Programı kapsamında desteklediğimiz girişimlerimiz bu programdan yararlanabilecek.”

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22 MİLYAR LİRALIK KREDİ

“KOBİ’lerimizin inovasyon kabiliyeti kadar kapasite geliştirme yatırımları da sürdürülebilir büyüme ve rekabet gücünü artırma sürecinde çok önemli” diyen Kacır şöyle devam etti: “Bu kapsamda, hayata geçirdiğimiz bir diğer desteğimiz “Kapasite Geliştirme Destek Programı” ile işletmelerimizin ölçek büyütme yatırımlarını hızlandıracağız. İmalat, telekomünikasyon, bilgisayar programlama, bilgi hizmet faaliyetleri ile bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri sektörlerinde yer alan KOBİ’lerimizin üretimden pazarlamaya, insan kaynağından belgelendirmeye uzanan geniş bir yelpazede ihtiyaçlarını karşılıyoruz. KOBİ’lerimizin kapasite genişletme yatırımlarını hızlandıracak bu program kapsamında; 20 milyon lira üst limitli ve 36 aya kadar vadeli finansman için 20 puana kadar geri ödemesiz faiz/kâr payı desteği sağlayacağız. Hedefimiz bu iki program kapsamında bu yıl 22 milyar liralık kredi hacmi oluşturmak.

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Bugün imzalayacağımız protokol doğrultusunda her iki destek programımızı da Ziraat Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Halk Bankası, Vakıf Bank ve Kredi Garanti Fonu ile iş birliği içerisinde yürüteceğiz. Bankalarımız oluşturduğumuz finansman desteğini KOBİ’lerimizle buluşturacak enstrümanlar sunacak. Kredi Garanti Fonu da KOBİ’lerimiz kefalet sağlayacak. Her daim KOBİ’lerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.”