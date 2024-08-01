  • Bigpara
  • Haberler
  • Ekonomi Haberleri
  • KKM'ye vergi geldi
‹ Önceki Haber BOTAŞ'tan doğal gaza zam açıklaması BOTAŞ'tan doğal gaza zam açıklaması Sonraki Haber › ABD borsaları Fed'le güçlendi ABD borsaları Fed'le güçlendi

KKM'ye vergi geldi

01.08.2024 - 06:39 | Son Güncelleme :
KKM'ye vergi geldi | Ekonomi Haberleri

Kur korumalı mevduata yüzde 5-7.5 arasında stopaj uygulanmasına karar verildi.

Kur korumalı mevduata (KKM) uygulanan vergi avantajı kaldırıldı; söz konusu hesaplar için %5-7,5 arasında stopaj uygulanacak.

Cumhurbaşkanlığı'nın konu ile ilgili kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, kur korumalı vadeli mevduat hesapları ile döviz tevdiat hesaplarından dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilen mevduat hesaplarından; 6 aya kadar (6 ay dâhil) vadeli olanlarda % 7,5, 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli olanlarda % 5, altın cinsinden mevduat hesaplarından dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilen mevduat hesaplarından; 6 aya kadar (6 ay dâhil) vadeli olanlarda % 7,5, 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli olanlarda % 5 stopaj uygulanacak.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.639 Değişim: 0,00% Hacim : 93.682 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 10.565 31.07.2024 Yüksek 10.704
Açılış: 10.658
33,1763 Değişim: 0,08%
Düşük 33,0993 01.08.2024 Yüksek 33,1969
Açılış: 33,1513
36,0465 Değişim: 0,38%
Düşük 35,8625 01.08.2024 Yüksek 36,0603
Açılış: 35,9107
2.606,29 Değişim: -0,11%
Düşük 2.599,85 01.08.2024 Yüksek 2.622,24
Açılış: 2.609,24
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.