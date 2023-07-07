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KKM'nin süresi uzatıldı

07.07.2023 - 08:45 | Son Güncelleme :
KKM'nin süresi uzatıldı | Ekonomi Haberleri

Yurt içi gerçek kişi ve şirketlerin döviz mevduatları için KKM dönüşüm uygulaması 30 Haziran'ı kapsayacak şekilde uzatıldı.

"Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğ değişikliğiyle daha önce gerçek kişi ve şirketlerin 31 Aralık 2021-31 Mart 2023 tarihleri arasında bankalardaki döviz tevdiat ve katılım fonu hesaplarını kapsayan KKM uygulaması, 30 Haziran tarihini kapsayacak şekilde uzatıldı.


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