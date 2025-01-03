KKM’de sona doğru

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Geçen hafta, 2025’te izlenecek politikalara dair bir yol haritası niteliği taşıyan 2025 Yılı Para Politikası’nı yayımlayan Merkez Bankası (TCMB), bu yıl KKM uygulamasına son verilmesinin planlandığını duyurmuştu. Metinde konuya ilişkin şu açıklama yapılmıştı: “TL mevduat payındaki artış ve KKM hesaplarındaki azalışla birlikte bu alandaki düzenlemelerde sadeleşme adımlarına devam edilmesi ve yıl içerisinde KKM uygulamasının sonlandırılması planlanmaktadır.”

ÇÖZÜLME SÜRÜYOR

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) verileri de KKM hesaplarındaki çözülmenin sürdüğünü gösteriyor. Buna göre, KKM hesapları 20 Aralık haftasında 16 milyar 36 milyon lira azalarak 1 trilyon 153 milyar 481 milyon liraya gerilemişti. Böylece KKM büyüklüğü, toplam mevduatın yüzde 6.22’si olmuştu. BDDK’nın yanı sıra TCMB de yılın son günü ‘Döviz Dönüşümlü Kur Korumalı Mevduat/Katılma (DDKKM) ve Türk Lirası Kur Korumalı Mevduat/Katılma (TL KKM) hesaplarının stok bakiyelerinin kasım ayı sonuçlarını yayımlamış; verilere göre, DDKKM toplam stok bakiyesi kasımda 6.3 milyar dolar azalarak 42.4 milyar dolardan 36.1 milyar dolara inmişti. G erçek kişi DDKKM stok bakiyesi 3.5 milyar dolar düşüşle 32.3 milyar dolardan 28.8 milyar dolara, tüzel kişi DDKKM stok bakiyesi ise 2.8 milyar dolar azalarak 10.1 milyar dolardan 7.3 milyar dolara düştü. Türk lirası KKM stok bakiyesi de kasımda 900 milyon lira azalışla 1.3 milyar liradan 400 milyon liraya geriledi. Açıklanan veriler ayrıca, toplam KKM bakiyesinin 36 milyar 111.3 milyon dolar olduğuna işaret etmişti.

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ŞİMŞEK VE YILMAZ DUYURMUŞTU

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de KKM’den çıkışın önemli bir öncelik olduğunu vurgulamıştı. Yaz aylarında yaptığı bir açıklamada Şimşek, ‘piyasayı bozmadan ve piyasada sorun yaratmadan’ bu uygulamanın sonlanacağını ifade etmiş ve şöyle demişti: “Artık Türk Lirası cinsinden KKM’ye son verdik. Döviz cinsinden de şimdiden haber vereyim, şirketlerin vergi avantajını yenilemeyeceğiz.” Aynı şekilde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da 2023’te “Finans piyasalarımızda istikrarsızlığa yol açmadan, finansal piyasalardaki olumlu yönde gelişmelerle birlikte belli bir seyir içinde KKM uygulamasından çıkış süreci devam edecek” demişti.