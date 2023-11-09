  • Bigpara
  • Haberler
  • Ekonomi Haberleri
  • KKM'de erime sürüyor
‹ Önceki Haber Vatandaş 481,4 milyon dolarlık döviz aldı Vatandaş 481,4 milyon dolarlık döviz aldı

KKM'de erime sürüyor

09.11.2023 - 14:55 | Son Güncelleme :
KKM'de erime sürüyor | Ekonomi Haberleri

Kur Korumalı Mevduat ve katılma hesaplarındaki tutar 3 trilyon TL'nin altına sarktı.

Kur Korumalı Mevduat ve katılma hesaplarından kaçış sürüyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 3 trilyon 7,9 milyar TL'den 2 trilyon 921,7 milyar TL'ye düştü.

MEVDUAT GERİLEDİ

Krediler 10 trilyon 924,1 milyar TL'den 10 trilyon 995,4 milyar TL'ye yükselirken, mevduat 13 trilyon 907,4 milyar TL'den 13 trilyon 839,7 milyar TL'ye geriledi.

Haberin Devamı

KREDİYE OLAN TALEP DÜŞTÜ

Tüketici kredileri 1 trilyon 459,9 milyar TL'den 1 trilyon 459,1 milyar TL'ye inerken, bireysel kredi kartları 991,9 milyar TL'den 1 trilyon 4,4 milyar TL'ye çıktı.

Takipteki alacaklar ise 170,2 milyar TL'den 172,1 milyar TL'ye yükseldi.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
7.841 Değişim: -0,25% Hacim : 86.249 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 7.739 09.11.2023 Yüksek 7.886
Açılış: 7.801
28,4729 Değişim: 0,08%
Düşük 28,3872 09.11.2023 Yüksek 28,5392
Açılış: 28,4508
30,5605 Değişim: 0,15%
Düşük 30,4456 09.11.2023 Yüksek 30,8304
Açılış: 30,5158
1.797,14 Değişim: 0,77%
Düşük 1.776,67 09.11.2023 Yüksek 1.798,17
Açılış: 1.783,45
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.