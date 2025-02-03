KKM’de 1 trilyon sınırı

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Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarında çözülme sürüyor.

2021’in Aralık ayında devreye giren KKM hesapları geçen hafta 1 trilyon 21 milyar 441 milyon lira olarak açıklandı. Geçen hafta haftalık gerileme 26 milyar 34 milyon liraydı. Bu hafta açıklanacak KKM hesaplarında 21 milyar 442 milyon liralık gerileme yaşanması halinde büyüklük 1 trilyon liranın altına gerilemiş olacak.

6 İLE 12 AY VADELİ HESAP AÇILAMAYACAK

KKM dövizde yaşanan dalgalanma ile 2021 Aralık ayında devreye girdi. 2023 yılının başından ilk yarısına kadar KKM hesaplarını destekleyici adımlar atıldı. Tepe noktası ise 18 Ağustos 2023 tarihli haftada 3.4 trilyon lira oldu. 2023 yılının ortasından itibaren KKM hesaplarının cazibesinin azaltılması için atılan adımlar, 2024 yılında da devam etti. Önce KKM’de şirketlerin vergi avantajı sonlandırıldı, ağustos ayında da yüzde 5 ile 7.5 arasında stopaj geldi. 20 Ocak 2025 tarihinde ise Merkez Bankası (MB) 6 ve 12 ay vadeli KKM açma ve yenileme işlemlerinin sonlandırılmasına karar verdi. 1 Şubat 2025 tarihli Resmi Gazete’deki kararla da KKM hesaplarından elde edilen faize uygulanan stopaj oranları arırıldı. Yeni açılan veya vadesi yenilenen hesaplara ödenecek faizler üzerinden yapılacak tevkifat oranları diğer TL mevduat hesaplarına uyumlu olarak 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda yüzde 15, 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda yüzde 12 ve 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda yüzde 10 olarak uygulanacak.

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OCAK AYINDA 87.4 MİLYAR LİRALIK GERİLEME

29 Aralık 2023 haftasında 2 trilyon 626 milyar lira olan KKM hesapları, 5 Ocak 2024 haftasında 2 trilyon 576 milyar lira oldu. Şubat ayının sonunda 2 trilyon 323 milyar liraya düşen KKM hesapları, 29 Mart tarihli haftada 2 trilyon 276 milyar lira, 26 Nisan tarihli haftada 2 trilyon 257 milyar lira ve 31 Mayıs tarihli haftada 2 trilyon 124 milyar lira seviyesine geldi. 26 Temmuz haftasında 1 trilyon 832 milyar lira olan KKM hesapları, 29 Ağustos tarihli haftada 1 trilyon 594 milyar lira, 27 Eylül haftasında 1 trilyon 511 milyar lira, 25 Ekim haftasında 1 trilyon 374 milyar liraya, 29 Kasım haftasında 1 trilyon 198 milyar liraya, 27 Aralık haftasında 1 trilyon 129 milyar liraya geriledi.

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, 3 Ocak 2025 haftasında 1 trilyon 109 milyar lira olan KKM hesapları, 10 Ocak haftasında da 1 trilyon 85 milyar liraya geriledi. 17 Ocak haftasında 1 trilyon 47 milyar lira liraya, 24 Ocak tarihli haftada da 1 trilyon 21 milyar liraya geriledi. Ocak ayındaki gerileme ile 87.4 milyar liralık gerileme yaşanmış oldu.

KRİTİK HAFTA

BU hafta ekonomi gündemi kritik olacak. Bugün Türkiye İstatistik Kurumu ocak ayı enflasyonunu saat 10.00’da açıklayacak. Piyasada enflasyonun yüzde 4.3 civarında olacağı tahmin ediliyor. Geçen hafta açıklanan PPK toplantı özetinde, “Gıda aylık enflasyonunun, işlenmiş gıda fiyatları öncülüğünde ocak ayında yeniden yükseleceği öngörülmektedir” İfadeleri yer almıştı. Geçen yıl Ocak’ta aylık enflasyon yüzde 6.7 olmuştu.

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7 ŞUBAT’TA ENFLASYON RAPORU İSTANBUL’DA

7 Şubat günü ise yılın ilk enflasyon raporu açıklanacak. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’ın İstanbul’da yapacağı basın toplantısı ile enflasyon raporu duyurulacak.

8 Kasım 2024 tarihli enflasyon raporunda 2025 yılı yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 21 olarak açıklanmıştı. Tahmin aralığı ise yüzde 16 ve 26’ydı. 2026 yıl sonu tahmini ise yüzde 12’ydi. 7 Şubattaki toplantıda tahminlerin değişip değiştirilmediği görülecek.