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KKM yenileme oranı yüzde 70

11.11.2022 - 09:21 | Son Güncelleme :
KKM yenileme oranı yüzde 70 | Ekonomi Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bakanlığının TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki 2023 yılı bütçe görüşmelerinde enflasyonun istisnasız tüm dünyada bir sorun haline geldiğini dile getirdi.

Hürriyet gazetesinden Neşe Karanfil'in haberine göre; irçok riskin aynı anda gerçekleşmesinin Türkiye’de de enflasyon görünümünü bozduğunu anlatan Nebati, uluslararası piyasa gelişmelerine duyarlılığı yüksek olan enerji, ulaştırma, gıda ve dayanıklı tüketim malları gibi kalemlerde yüksek fiyat artışları kaydedildiğini, buna bağlı olarak yıllık tüketici enflasyonunun ekim ayı itibarıyla yüzde 85.5’e yükseldiğini hatırlattı.

Nebati, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de artan hayat pahalılığı nedeniyle vatandaşların karşılaştığı sıkıntıların farkında olduklarını belirterek, “Alım güçlerinde gerçekleşen kaybın önüne geçmek için hükümet olarak üzerimize düşen hiçbir sorumluluktan kaçmıyoruz” dedi. 2022 yılında enflasyonla mücadele kapsamında 276.8 milyar lira vergi gelirinden vazgeçtiklerini söyleyen Nebati, “Böylece, vatandaşlarımızın alım güçlerini gözeterek, enflasyonla mücadeleye vergi politikaları yoluyla da önemli destek sağlıyoruz” dedi.

Nebati, 2021 yılı Aralık ayında devreye alınan Kur Korumalı Mevduat’ın (KKM) TL’ye olan güveni artırdığını belirterek, 9 Kasım itibarıyla 2.3 milyon mudinin, yaklaşık 1.5 trilyon liralık tasarrufunun bu hesaplarda değerlendirildiğini söyledi. Hazine tarafından desteklenen KKM hesaplarına bugüne kadar yaklaşık 91.6 milyar lira destek ödemesi gerçekleştirildiğini ifade eden Nebati, Hazine destekli hesaplarda yenileme oranının yaklaşık yüzde 70 seviyesinde olduğunu vurguladı.

ELEKTRİK DESTEĞİNDE HEDEF 4 MİLYON HANE

Vatandaşların hanelerde kullandığı doğalgazda yüzde 80, elektrikte ise birinci kademede yaklaşık yüzde 50 sübvansiyon sağladıklarını anlatan Nebati, “2.1 milyon haneye 150 kilovat saate kadar elektrik tüketim desteği sağlıyoruz. Hedefimiz bu desteğin 4 milyon haneye çıkarılmasıdır. Bu kapsamda, 2023 yılında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu’na 4.8 milyar lira tutarında kaynak ayrılması planlanmıştır” dedi. Nebati, esnafın 2021’den önce kullandığı Hazine destekli kredilerin faizlerinin ortalama yüzde 75’ini karşılamaya devam etiklerini belirterek, “Uygulamanın başından bu yana esnafımıza düşen ilave 2.5 milyar liralık faiz yükünü karşıladık. Esnafımıza verilen faiz desteğinin yıl sonuna kadar 9.8 milyar liraya ulaşmasını öngörüyoruz” diye konuştu.

ÖTV MATRAHI ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ

Bakan Nebati, gazetecilerin sorusu üzerine otomobillerde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) indirimi hakkında çalışma olmadığını, ÖTV matrah artırımı konusunda çalıştıklarını söyledi. Otomobillerden alınan ÖTV araç silindir hacminin yanısıra değerine göre değişebiliyor. Matrah artırımı ile yüzde 80’in altında ÖTV dilimindeki otomobillerin vergisi daha düşük hale gelebilecek.


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