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Kıymetli madenlerde ‘ralli yılı’ beklentisi

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#Kıymetli Madenler#Troy Kıymetli Maden Ticaret A.Ş.#Kıymetli Madenler Raporu
Kıymetli madenlerde ‘ralli yılı’ beklentisi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 29, 2025 04:00

GEÇEN yılı rekor seviyelerde kapatan altın fiyatlarının, bu yıl da yükselişini sürdürmesi bekleniyor.

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Troy Kıymetli Maden Ticaret A.Ş. tarafından hazırlanan ‘Kıymetli Madenler 2025 Yılı Beklentileri’ raporunda, altının bu yıl ons bazında 3 bin doları aşacağı tahmin edildi. Bunu sağlayacak faktörlerin de ‘jeopolitik riskler’, ‘olası ticaret savaşları ile risklerdeki artış’, ‘merkez bankalarının talebi’ ve ‘faizlerdeki düşüşün etkisi’ olacağı kaydedildi.

Raporda ayrıca risklerdeki artışın, faiz indirimlerinin ve endüstriyel talebin etkisiyle gümüş fiyatlarının da ons bazında 40 doları aşmasının beklendiği kaydedildi.

‘GÜVENLİ LİMAN TALEBİ ARTACAK’

Raporda şu beklentilere yer verildi: “2025; siyasi, ekonomik ve ticari kaygıların etkisiyle yatırımcıların güvenli liman varlıklarına ilgisini devam edeceği bir yıl olacak.”

 

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#Kıymetli Madenler#Troy Kıymetli Maden Ticaret A.Ş.#Kıymetli Madenler Raporu

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