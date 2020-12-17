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Kısa vadeli dış borç yükseldi

17.12.2020 - 10:57
Kısa vadeli dış borç yükseldi | Ekonomi Haberleri

Kısa vadeli dış borç stoku, ekimde 2019 sonuna kıyasla yüzde 7,8 artarak 132,8 milyar dolara çıktı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Ekim 2020 dönemine ilişkin kısa vadeli dış borç istatistikleri açıklandı. Buna göre, kısa vadeli dış borç stoku, ekimde 2019 sonuna kıyasla yüzde 7,8 artarak 132,8 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 0,7 azalışla 55,6 milyar dolara, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 4,6 düşüşle 56 milyar dolara indi.

Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2019 sonuna göre yüzde 5,4 artarak 8,0 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 1,2 yükselerek 21,3 milyar dolar, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı da yüzde 8,3 azalarak 12,5 milyar dolar oldu. Yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları geçen yıl sonuna göre yüzde 0,6 artışla 13,7 milyar dolara çıktı.

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Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2019 sonuna göre yüzde 0,8 artışla 51 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

ÖZEL SEKTÖRÜN KISA VADELİ DIŞ BORCU 85,8 MİLYAR DOLAR

Tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2019 sonuna göre yüzde 3,3 artarak 25,9 milyar dolara çıkarken, özel sektörün kısa vadeli dış borcu yüzde 4,4 azalarak 85,8 milyar dolara indi.

Bu dönemde, özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yıl sonuna göre yüzde 24,2 yükselerek 56,3 milyar dolar, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar yüzde 1,9 azalarak 75,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Geçen yılın sonunda 67 milyon dolar olan kısa vadeli tahvil ihraçları ekimde 500 milyon dolara yükselirken, aynı dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 97 milyon dolar oldu.

Kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonuna bakıldığında, yüzde 43,6'sı dolar, yüzde 29,4'ü avro, yüzde 11,4'ü TL ve yüzde 15,6'sı diğer döviz cinslerinden oluştu.

Aynı dönemde, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 181 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Söz konusu stokun 15,1 milyar dolarlık kısmı, Türkiye'de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurt dışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluştu.

Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün yüzde 22,8, Merkez Bankası’nın yüzde 11,7, özel sektörün ise yüzde 65,5 paya sahip olduğu görüldü.


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