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Kısa vadeli dış borç stoku yükseldi

17.12.2021 - 12:06
Kısa vadeli dış borç stoku yükseldi | Ekonomi Haberleri

Ekim sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stoku, 2020 yıl sonuna göre yüzde 9,9 oranında artışla 125,5 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ekim ayı Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri Gelişmeleri’ni paylaştı. Buna göre, ekim sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stoku, 2020 yıl sonuna göre yüzde 9,9 oranında artışla 125,5 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 1,1 oranında azalarak 56,7 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 20,3 oranında artarak 42,7 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2020 yıl sonuna göre yüzde 7,2 oranında azalarak 12,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 1,0 oranında artarak 15,3 milyar dolar, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı da yüzde 17,1 oranında artışla 15,5 milyar dolar olarak gerçekleşti. Ayrıca, yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları geçen yıl sonuna göre yüzde 13,5 oranında azalışla 13,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

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Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2020 yıl sonuna göre yüzde 25,5 oranında artarak 37,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Borçlu bazında incelendiğinde, tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2020 yıl sonuna göre yüzde 3 oranında artarak 24,0 milyar dolar olurken, özel sektörün kısa vadeli dış borcu yüzde 8,4 oranında artarak 75,5 milyar dolar oldu.
Alacaklı bazında incelendiğinde, özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yıl sonuna göre yüzde 5,5 oranında artarak 68,9 milyar dolar, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar yüzde 15,6 oranında artarak 56 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. 2020 yıl sonunda 464 milyon dolar olan kısa vadeli tahvil ihraçları, 2021 Ekim sonu itibarıyla 549 milyon dolar olarak gerçekleşti. Aynı dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 104 milyon dolar olarak gerçekleşti.

2021 Ekim sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonu yüzde 43,6’sı dolar, yüzde 25,2’si euro, yüzde 12,1’i TL ve yüzde 19,1’i diğer döviz cinslerinden oluştu.

2021 Ekim sonu itibarıyla, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 170,3 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Söz konusu stokun 17,3 milyar dolarlık kısmı, Türkiye’de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurt dışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluştu. Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün yüzde 20,5, Merkez Bankası’nın yüzde 15,3, özel sektörün ise yüzde 64,2 oranında paya sahip olduğu gözlendi.


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