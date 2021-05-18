Kısa vadeli dış borç stoku yükseldi | Ekonomi Haberleri

Kısa vadeli dış borç stoku, martta 2020 sonuna göre yüzde 1,7 artarak 140,8 milyar dolara çıktı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Mart 2021 dönemine ilişkin kısa vadeli dış borç istatistikleri açıklandı. Buna göre, kısa vadeli dış borç stoku, martta 2020 sonuna kıyasla yüzde 1,7 artarak 140,8 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 0,3 azalışla 57,8 milyar dolar, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 2 artışla 60,3 milyar dolar oldu.

Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2020 sonuna göre yüzde 6,7 azalarak 8,3 milyar dolara indi. Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 2,2 azalarak 19,7 milyar dolar, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı ise yüzde 9,5 artışla 14,5 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Ayrıca, yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları geçen yılın sonuna göre yüzde 2,6 azalışla 15,3 milyar dolara geriledi.

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Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2020 sonuna göre yüzde 2,6 artarak 54,7 milyar dolara yükseldi.

ÖZEL SEKTÖRÜN KISA VADELİ DIŞ BORCU 91,1 MİLYAR DOLAR

Tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu, 2020 sonuna göre yüzde 5,1 artarak 27 milyar dolar, özel sektörün kısa vadeli dış borcu ise yüzde 0,3 azalarak 91,1 milyar dolar oldu.

Alacaklı bazında incelendiğinde, özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar, geçen yılın sonuna göre yüzde 2,3 artarak 62,3 milyar dolar, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar yüzde 1,1 artarak 77,9 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Geçen yılın sonunda 464 milyon dolar olan kısa vadeli tahvil ihraçları, mart sonu itibarıyla 428 milyon dolar oldu. Aynı dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 169 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Mart sonu itibarıyla kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonu; yüzde 45,6'sı dolar, yüzde 27,3'ü avro, yüzde 12,4'ü TL ve yüzde 14,7'si diğer döviz cinslerinden oluştu.

Orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku 185,6 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Söz konusu stokun 17,8 milyar dolarlık kısmı, Türkiye'de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurt dışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluştu. Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün yüzde 20,9, Merkez Bankası'nın yüzde 12,2, özel sektörün ise yüzde 66,9 paya sahip olduğu gözlendi.

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