‹ Önceki Haber Dolar kurunda son durum Dolar kurunda son durum Sonraki Haber › Kısa vadeli dış borç stoku yükseldi Kısa vadeli dış borç stoku yükseldi

Petrol fiyatları 70 doların üzerine tırmandı

18.05.2021 - 11:08
Petrol fiyatları 70 doların üzerine tırmandı | Emtia Haberleri

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 70,22 dolardan işlem görüyor.

Dün 69,62 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 69,46 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 10.31 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,09 artışla 70,22 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 66,97 dolardan alıcı buldu. Böylece, petrol fiyatları yaklaşık son 2 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Fiyatlardaki yükselişte, ABD ve Avrupa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kısıtlamalarının kaldırılmaya başlanmasının petrol talebinin toparlanacağına ilişkin beklentileri güçlendirmesi etkili oldu.

Dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'nin New York eyaletinde yarından itibaren Kovid-19 aşılarının her iki dozunu da yaptıranların maskesiz bir araya gelmesine izin verilirken, birçok eyalette kısıtlama önlemleri kaldırılmaya başlandı.

İngiltere'de ise hükümetin Kovid-19 önlemlerinin kaldırılmasına yönelik açıkladığı 4 aşamalı normalleşmenin dün başlayan üçüncü aşaması kapsamında, eğlence merkezleri de dahil olmak üzere birçok işletme yaklaşık 4 ayın ardından yeniden açıldı. 21 Haziran'da uygulanacak dördüncü aşamada da ülkedeki Kovid-19 önlemleri kapsamındaki tüm sınırlandırmaların kaldırılması planlanıyor.

BRENT PETROL FİYATLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Aşılama çalışmalarının devam ettiği Fransa'da da Kovid-19 kısıtlamaları hafifletilirken, Portekiz gibi bazı Avrupa ülkeleri Kovid-19 vakalarının düşük olduğu Avrupa Birliği ülkeleri ve İngiltere'den turist kabul etmeye başladı.

Asya tarafında ise dünyanın en büyük üçüncü petrol ithalatçısı Hindistan başta olmak üzere Kovid-19 vakalarındaki artış ve buna bağlı olarak alınan kısıtlama kararlarının petrol talebine olumsuz yansıyacağına ilişkin endişeler fiyatlar üzerindeki etkisini sürdürüyor.

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 263 bin 533 yeni Kovid-19 vakası ve virüse bağlı 4 bin 329 ölüm kaydedildi. Bu sayı, virüse bağlı bugüne kadarki en yüksek günlük can kaybı sayısı olarak kayıtlara geçti.

Tayland ve Tayvan'da ise Kovid-19 vaka sayıları hızla artarken, Singapur'da 17-20 Ağustos'ta gerçekleştirilmesi planlanan Dünya Ekonomik Forumu (WEF) Yıllık Özel Toplantısı Kovid-19 salgınının devam etmesi nedeniyle iptal edildi.

Brent petrolde teknik olarak 70,24 ile 71,28 dolar aralığının direnç, 66,82 ile 64,94 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.460 Değişim: 0,37% Hacim : 18.168 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.460 18.05.2021 Yüksek 1.466
Açılış: 1.461
8,3603 Değişim: 0,07%
Düşük 8,3528 19.05.2021 Yüksek 8,3649
Açılış: 8,3548
10,2233 Değişim: 0,11%
Düşük 10,2120 19.05.2021 Yüksek 10,2326
Açılış: 10,212
501,71 Değişim: -0,10%
Düşük 501,15 19.05.2021 Yüksek 503,05
Açılış: 502,23
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.