Kış lastiği uygulaması 1 Aralık’ta başlıyor

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Bakan Uraloğlu, zorunlu kış lastiği uygulamasıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Uraloğlu, kış lastiği zorunluluğunun 1 Aralık 2024 -1 Nisan 2025 tarihlerini kapsayan dört aylık dönemde geçerli olacağını bildirdi. Kış lastiklerinin 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda yol tutuşunu artırdığını belirten Uraloğlu, “Kazaları önlemede hayati öneme sahip. Uygulama şehirler arası yollarda tüm yolcu ve eşya taşıyan araçlar için zorunlu olacak. Hususi araç sahiplerinin de kış lastiği takmasını tavsiye ediyoruz” açıklamasında bulundu.

Bakan Uraloğlu, il sınırları içerisinde kış lastiği uygulamasının da valilikler tarafından belirlendiğini kaydetti.

UYMAYANA PARA CEZASI

Denetimlerin sıkı bir şekilde yapılacağını vurgulayan Bakan Uraloğlu, “Kamyon, çekici, tanker ve otobüslerde kış lastiği diş derinliği 4 milimetreden; kamyonet, minibüs ve otomobillerde diş derinliği 1.6 milimetreden az olamaz. Lastiklerde ‘M+S’ işareti veya ‘kar tanesi’ işareti bulunması gerekiyor. Kurallara uymayanlara 4 bin 69 lira ceza uygulanacak” dedi.