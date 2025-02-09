Kirada oturan emekli ev sahibi emlak vergisinden muaf

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KDKâ€™nin kararÄ±na gÃ¶re, adÄ±na kayÄ±tlÄ± konut niteliÄŸinde bir taÅŸÄ±nmazÄ± bulunan ancak baÅŸka bir evde kiracÄ± olarak yaÅŸayan emekli Ã¶ÄŸretmen, emekli maaÅŸÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda gelirinin bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, belediyeden emlak vergisinden muaf tutulmayÄ± talep etti. Talebi kabul edilmeyen ve Temmuz 2024â€™te vergi borcu Ã¶deme emri gÃ¶nderilen emekli, uzun yÄ±llardÄ±r kirada yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± konuttan alÄ±ÅŸkanlÄ±klarÄ± nedeniyle ayrÄ±lamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirerek, ekonomik durumu dikkate alÄ±narak emlak vergisinden muafiyet iÅŸlemlerinin yapÄ±lmasÄ± talebiyle KDKâ€™ye baÅŸvurdu. BaÅŸvuruyu deÄŸerlendiren KDK, ilgili belediyeyle baÅŸvurucunun talebinin karÅŸÄ±lanmasÄ± adÄ±na gÃ¶rÃ¼ÅŸme yaptÄ±. Talebi olumlu karÅŸÄ±layan belediye, baÅŸvurucunun emlak vergisinden muafiyeti adÄ±na iÅŸlem tesis edildiÄŸini KDKâ€™ye bildirdi. Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Ââ—Š AA

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