Kinder Schoko Bons için toplatma kararı | Ekonomi Haberleri

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Belçika’da üretilen ‘Kinder’ markalı bazı ürünlerde tespit edilen salmonella bakterisine, Türkiye’deki ürünlerde rastlanmadığını duyururken, Kinder markalı Schoko Bons ürününün iki partisi için toplatma kararı aldığını bildirdi.

Toplatılacak ürünlerin son tüketim tarihleri 08.07.2022 ve 15.07.2022 olarak açıklandı. Kararın ardından İstanbul İl Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri harekete geçti. Toplam 750 kişiden oluşan gıda denetim ekipleri, marketleri dolaştı ve raflardaki ürünlerin son kullanma tarihleri ile kodlarını kontrol etti. Ekipler bir markette, toplatılma kararı bulunan ürüne rastladı. Market sahibine konuyla ilgili bilgilendirme yapan ekipler, ürüne ise el koydu.

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