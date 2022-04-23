  • Bigpara
  • Haberler
  • Ekonomi Haberleri
  • Kinder Schoko Bons için toplatma kararı
‹ Önceki Haber TESK Başkanı Palandöken: Perakende yasası çıkarılmalı TESK Başkanı Palandöken: Perakende yasası çıkarılmalı Sonraki Haber › İşte güvenli internetin yolları İşte güvenli internetin yolları

Kinder Schoko Bons için toplatma kararı

23.04.2022 - 11:39
Kinder Schoko Bons için toplatma kararı | Ekonomi Haberleri

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Belçika’da üretilen ‘Kinder’ markalı bazı ürünlerde tespit edilen salmonella bakterisine, Türkiye’deki ürünlerde rastlanmadığını duyururken, Kinder markalı Schoko Bons ürününün iki partisi için toplatma kararı aldığını bildirdi.

Toplatılacak ürünlerin son tüketim tarihleri 08.07.2022 ve 15.07.2022 olarak açıklandı. Kararın ardından İstanbul İl Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri harekete geçti. Toplam 750 kişiden oluşan gıda denetim ekipleri, marketleri dolaştı ve raflardaki ürünlerin son kullanma tarihleri ile kodlarını kontrol etti. Ekipler bir markette, toplatılma kararı bulunan ürüne rastladı. Market sahibine konuyla ilgili bilgilendirme yapan ekipler, ürüne ise el koydu.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.473 Değişim: -3,30% Hacim : 52.968 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.466 22.04.2022 Yüksek 2.561
Açılış: 2.550
14,7427 Değişim: 0,27%
Düşük 14,6956 22.04.2022 Yüksek 14,7635
Açılış: 14,7026
15,9216 Değişim: -0,17%
Düşük 15,8941 22.04.2022 Yüksek 16,0069
Açılış: 15,9495
915,87 Değişim: -0,72%
Düşük 914,10 22.04.2022 Yüksek 925,97
Açılış: 922,55
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.