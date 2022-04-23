İşte güvenli internetin yolları | Ekonomi Haberleri

Çocuklar artık hiç olmadığı kadar fazla oranda internette vakit geçiriyor. Tamamen açık bir dünya olduğundan çocukları internet üzerinde kötü içeriklerden korumak kolay değil. Ancak bazı adımlar ile birçok tehlikeyi önlemek mümkün.

Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayan çocuklar, uzun yıllardır direkt olarak yeni teknolojilerin ve internetin içerisine doğuyor. Hürriyet gazetesinden Volkan Yılmaz'ın haberine göre; çok ufak yaşlardan itibaren telefonlar, tabletler ve televizyonlar çocukların hayatlarının çok büyük bir parçası haline geliyor. İşte durum birçok tehlike meydana getiriyor. Çünkü internet ve yeni nesil platformlar üzerinde çocukların zihinsel sağlıklarına zarar verebilecek çok sayıda içerik bulunuyor. Büyük teknoloji firmaları bu içerikleri engellemek adına büyük çalışmalar yapıyor ancak bunlar halen tamamen ortadan kaldırılamıyor. Peki mutlaka doğru yönlendirilmesi gereken çocukları internet merkezli tehlikelere karşı nasıl koruyacağız? Burada en büyük işi ebeveynlere düşüyor. Ebeveynlerin çocuklarının tükettiği içerikleri düzenli olarak kontrol etmesi ve denetimi kesinlikle elden bırakmaması gerekiyor.

ÖZEL PROFİL OLUŞTURMA

Ailelerin çocuklarını korumak adına kullanabilecekleri en büyük yardımcıların başında, birçok internet hizmet sağlayıcısı tarafından sunulan güvenli internet hizmetleri ve çocuk profilleri geliyor. Bunlar sayesinde çocukların isteyerek ya da istemeyerek kendileri için zararlı olabilecek internet sitelerine girmesi engellenebiliyor. Özel profiller ve oluşturacağınız listeler ile beraber çocuklarınızın erişebileceği internet sitelerini çok kısıtlı hale getirmek, sizi birçok güvenlik endişesi özelinde oldukça rahatlatacaktır.

Çocukları internet dünyasında korumak adına yapılabilecek en güzel şeylerden birisi ise onları sosyal medya platformlarından belirli bir yaşa kadar uzak tutmak olacaktır. Instagram, TikTok ya da Facebook gibi sosyal medya platformları bırakın çocukları, yetişkinlerin psikolojilerine dahi ciddi şekilde zarar veriyor. Bunu kanıtlayan çok sayıda araştırma sonucu bulunuyor ve hatta sosyal medya firmalarının kendileri de bunu çok iyi biliyor. Bu açıdan sosyal medya temelli erişimin kesilmesi gelişme aşamasındaki bir çocuğun hayata bakış açısını düzgün bir temele oturtabilmesi adına çok mantıklı olacaktır.

Çocukların en çok vakit geçirdiği platformların başında YouTube geliyor. YouTube, normal olarak çocuklar için çok tehlikeli milyonlarca içerikle dolu. Çocukların normal YouTube’a girmesini engellemek, hayatınızı fazlasıyla rahatlatacaktır. Peki burada ne yapılacak? Çocuklar video izlemeyi çok seviyor. Onları nereye yönlendireceğiz?

Buradaki ilk çözümlerden birisi özel hazırlanan YouTube Kids uygulaması / platformu. YouTube’un çocuklara özel sürümü, yüksek oranda denetleniyor ve yüzde 99 oranında çocuklara zarar vermeyecek içeriklere ev sahipliği yapıyor. Ancak YouTube Kids’e de tamamen güvenmemeniz gerektiğini belirtelim. Burada da çocuklar için zararlı olabilecek bazı içerikler olabiliyor ve sizin denetiminiz halen gerekiyor. Ancak normal YouTube’a oranla ‘Kids’ uygulaması çok daha güvenli bir eğlence ve eğitim süreci getiriyor.

SÜRELER KONTROL EDİLMELİ

Ebeveynlerin çocuklarının zihinsel sağlığı yanında fiziksel sağlığını da düşünmesi gerekiyor. Yeni nesil telefon, tablet ya da televizyon panellerinde ciddi mavi ışık korumaları bulunuyor ancak yine de çocukların içerik tükettiği sürelerin mutlaka kontrol edilmesi ve mutlaka belirli limitler içerisinde tutulması gerekiyor. Çocukların göz sağlığı için uzun süreler boyunca ekrana bakmaması büyük önem arz ediyor. Aynı şekilde ekrana olan bakış mesafelerinin de mutlaka kontrol edilmesi, çocukların bu konuda eğitilmesi gerekiyor. Aynı şekilde çocukların internet üzerinde vakit geçirirken ya da içerik tüketirken vücut anatomisini bozacak hareketlerden kaçınılması da mutlaka dikkat edilmesi gereken noktalar arasında yer alıyor.

ÇEVRİMİÇİ OYUNLARA DİKKAT

Çocukları korumak adına belirli bir yaşa kadar çevrimiçi oyunlardan uzak tutmanız da çok ama çok mantıklı olacaktır. Çünkü sadece çocuklar için yapılmış olan çevrimiçi oyunlarda dahi bazı sapkın kişiler karşınıza çıkabilir. Kendisini bir çocuk gibi gösteren çocuk avcısı yetişkinler, çevrimiçi oyunlar üzerinden arkadaş canlısı davranıp süreci gerçek hayata taşıyabilir ve çocuğunuza hem zihinsel hem de fiziksel olarak zarar verebilir. Çocukları oyundan tamamen uzak tutmak elbette mantıklı değil. Bu bağlamda çevrimiçi oyunlara sadece çocuğunuz ile beraber girmenizi, diğer durumlarda ise çevrimdışı yani internet üzerinden çalışmayan oyunlara izin vermenizi tavsiye ediyoruz. Burada çocuklar için çok faydalı olacak birçok ücretli ve ücretsiz yapım bulunuyor.

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