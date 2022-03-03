Kimya ihracatı 2,4 milyar dolar oldu | Ekonomi Haberleri

Kimya sektörünün Şubat ayı ihracatı 2,4 milyar dolar oldu. Sektörün ihracatı, geçen yıl Şubat ayına göre yüzde 43,97 arttı. Sektörün iki aylık ihracatı ise yüzde 37,26 artışla 4,5 milyar doları aştı.

Şubat ayında kimya sektörü ihracatı, geçen yıl Şubat ayına göre yüzde 43,97 artış göstererek 2,4 milyar dolar olarak gerçekleşti. Almanya, Şubat ayında en çok ihracat yapılan ülke oldu. Şubat ayında Almanya’yı takip eden ilk onda yer alan diğer ülkeler ise İtalya, Hollanda, Lübnan, Fransa, ABD, Fas, Irak, İspanya ve İngiltere oldu.

Kimya sektörünün Şubat ayı ihracat rakamlarını değerlendiren İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, “Ülkemiz 2021 yılında yüzde 11 büyüdü. Büyümeye 4.9 puan olarak önemli katkı sağlayan ihracat içinde ise kimya sektörümüz 25,4 milyar dolarlık ihracatı ile ikinci sektör olarak rekora imza attı. Bu yıl Ocak ayından sonra Şubat ayında da sektör ihracatımız, geçen yıl Şubat ayına göre yüzde 43,97 artış göstererek 2,4 milyar dolar olarak gerçekleşti. Sektörümüzün bu yıl iki aylık süreçte ihracatı yüzde 37,26 artışla 4 milyar 543 milyon dolar oldu. Kimya sektörümüz Şubat ayında en fazla ihracat gerçekleştiren ikinci sektör konumunu korudu. Bununla birlikte ihracatını en çok artıran sektörler arasında da birinci sektör oldu. Şubat ayında en çok ihracat gerçekleştirdiğimiz ilk üç sektör plastikler ve mamulleri, mineral yakıtlar, mineral yağlar ve ürünler ile anorganik kimyasallar oldu. En çok ihracat yaptığımız ilk üç ülke Almanya, İtalya ve Hollanda oldu. Sektörümüzün ve ülkemizin sürdürülebilir büyümesini gerçekleştirebilmesi için yeşil dönüşümü benimseyen, yüksek katma değerli yerli üretime ağırlık verilmesi gerekiyor. Son zamanlarda tüm dünyada artan enerji maliyetleri ve emtia fiyatları Rusya-Ukrayna krizine bağlı olarak yükselmeye devam ediyor. Hammadde bakımından yüzde 70 dışa bağımlı olan kimya sektörü olarak bu gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Bu sıkıntılardan etkilenmeyi önlemek için devletimizin sektörümüze yönelik yapacağı KDV, ÖTV indirimi, enerji maliyetlerindeki indirimler gibi destekler büyük önem taşıyor. Yakın zamanda 60 milyar tutarında KGF paketleri açıklandı. Ayrıca ihracatçılara özel destek ve kefalet vermek üzere TİM ve Eximbank tarafından kurulan İhracatı Geliştirme A.Ş bu ay itibariyle faaliyete başladı. İhracatçılarımız için önemli olan bu desteklerin artmasını ve daha çok firmamızın bu desteklerden faydalanmalarını diliyoruz” dedi.

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ŞUBAT AYINDA EN FAZLA İHRACAT YAPILAN ÜLKE ALMANYA OLDU

Almanya, Şubat ayında en çok ihracat yapılan ülke oldu. Şubat ayında Almanya’yı takip eden ilk onda yer alan diğer ülkeler ise İtalya, Hollanda, Lübnan, Fransa, ABD, Fas, Irak, İspanya ve İngiltere oldu. Şubat ayında ilk 10 ülke arasında en çok artış yüzde 277,64 ile Fas’ta oldu.

Şubat ayında Almanya’ya yapılan kimya ihracatı 131 milyon 690 bin dolar olarak gerçekleşti. Geçen yıl aynı döneme kıyasla yüzde 53,89 arttı. Şubat ayında Almanya’ya en çok ihraç edilen ilk beş ürün grubu sırasıyla “plastikler ve mamulleri”, “kauçuk,kauçuk eşya”, “eczacılık ürünleri”, “muhtelif kimyasal maddeler” ve “uçucu yağlar, kozmetikler ve sabun” oldu.

ŞUBAT AYINDA EN ÇOK “PLASTİKLER VE MAMULLERİ” İHRACATI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Şubat ayında kimyevi maddeler ve mamulleri ürün gruplarında plastikler ve mamulleri ihracatı, 846 milyon 948 bin dolarla kimya ihracatında ilk sırada yer aldı. İkinci sırada 526 milyon 823 bin dolarlık ihracatla mineral yakıtlar, mineral yağlar ve ürünler yer alırken, anorganik kimyasallar ihracatı 237 milyon 776 bin dolarla üçüncü sırada yer aldı. ‘Anorganik kimyasallar’ı takiben ilk onda yer alan diğer sektörler ise; ‘kauçuk, kauçuk eşya’, ‘uçucu yağlar, kozmetikler ve sabun’, ‘eczacılık ürünleri’, ‘boya, vernik, mürekkep ve müstahzarları’, ‘muhtelif kimyasal maddeler’, ‘organik kimyasallar’ ve ‘gübreler’ oldu.