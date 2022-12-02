Kıdem tazminatı için KGF kredisi geliyor | Ekonomi Haberleri

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ve asgari ücret konularında Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Başkanı Özgür Burak Akkol ve Türk-İş Başkanı Ergün Atalay’la bir araya geldi.

Hürriyet gazetesinden Hacer Boyacıoğlu'nun haberine göre; kıdem tazminatları konusunda işverenlere KGF kredisi desteği sağlanması, emekli çalışanların primlerinin düşürülmesi ve asgari ücrette ilk toplantının 7 Aralık’ta yapılması kararlarının alındığı açıklandı. Toplantıya gelen taraflardan ilk açıklamayı TİSK Başkanı Akkol yaptı. EYT’de hem işverenler hem de çalışanlar için ideal bir çözümden yana olduklarını belirten Akkol, konuyla ilgili sundukları önerileri şöyle anlattı:

‘3 ANA TALEBİMİZ VAR’

“Emekli olup da çalışmaya devam edecek arkadaşlarımızın SGK primi ve işveren maliyeti artıyor. Çalışanlara yönelik yaptığımız ankette, katılımcıların yüzde 80’i iş hayatına devam etmek istiyor. Yani emekli aylığını almak ve işletmesinde devam etmek istiyor. Eğer emekli birini çalıştırsanız SGK’da bir maliyet artışı söz konusu. Sayın Bakanımız bu konudaki müjdeyi geçen haftalarda vermişti, bugün de teyit etti. Emekliler ile emekli olmayan çalışanlar arasındaki SGK prim farkı giderilecek. İkinci olarak, çalışanların aynı anda emekli olması halinde ortaya çıkacak kıdem tazminatı yükünden ötürü işverenler için ciddi bir finansman problemi olabilir. KGF’den uygun kredi ile işverenlerin yalnız bırakılmayacağı müjdesini az evvel aldık. Dolayısıyla kıdem tazminatıyla ilgili çok uygun kredi faiziyle işverenlere destek olunacak. Üçüncüsü, özellikle kritik bazı sektörlerde ve şirketlerde yüzlerce kişinin aynı anda emekli olması durumunda üretim ve ihracatı etkileyen durumlar olabiliyor. Bunun için bir planlama dahilinde emeklilikleri organize etmemiz lazım. Bu üç başlık dışında da önerilerimiz oldu. Bunları Sayın Bakan’a ilettik”

ORTAK MUTABAKAT

Son iki asgari ücretin belirlenmesinde üçlü mutabakatı önemsediklerini de belirterek, bu ortak mutabakatın devam etmesi gerektiğini dile getiren Akkol, “İşverenlerimizin razı olduğu, işçi tarafının memnun olduğu aynı zamanda da işletmelerimizi koruyan dengeli, istikrarlı bir rakam için biz de elimizi taşın altına koyacağız” ifadelerini kullandı.

ASGARİ ÜCRET MARATONU BAŞLIYOR

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ilk toplantısının 7 Aralık’ta, ikincisinin 14 Aralık’ta yapılacağını belirten Ergün Atalay “Asgari ücret konuşulduğu zaman bu milletin cebine para falan girmiyor. Geçen sene bu vakitlerde peynirin kilogramı 35 liraydı, şu anda ortalama 140-150 lira. Rakam konuşulduğu zaman diğer rakamlar da artmaya devam ediyor. İşini düzgün yapan esnaf, marketler var ama maalesef işini düzgün yapmayanlar da var. Bir an evvel bu rakam açıklandıktan sonra inşallah toplumu tebessüm ettirecek, tarafları memnun edecek bir rakam çıkarsa arzumuz üçümüz beraber imza atalım. Asgari ücret yeni işe başlayanlarla ilgili. Ama öyle bir noktaya geldi ki asgari ücret maalesef geçim ücreti oldu bu ülkede. 10-20 yıldır çalışan teknik eleman, uzmanların bir konumu var” dedi. Vergi dilimlerine de değinen Atalay, “Eskiden aralık ayının sonunda giriyorduk yüzde 27’ye, şimdi mayısın sonunda, haziranın başında yüzde 27’ye giriyoruz. Bununla ilgili bir düzenleme gerekiyor” diye konuştu.

Etiketler