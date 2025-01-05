Kesimhanelere kamera zorunluluğu geliyor

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Kesimhanelerin genel ve özel hijyen gereklilikleri Tarım ve Orman Bakanlığı’nca belirleniyor. Onay belgesi almadan kesimhanelerin faaliyetine izin verilmediğine dikkati çeken Bakan Yumaklı, gerekli resmi kontroller yapılarak asgari teknik ve hijyenik şartları uygun olan kesimhanelere onay belgesi verdiklerini vurguladı.

Faaliyet gösteren kesimhanelerde kesim öncesi ve kesim sonrası muayeneler ile diğer resmi kontrolleri gerçekleştirmek üzere kesimin olduğu gün ve saatlerde bakanlık tarafından resmi veteriner hekimlerin görevlendirildiğini söyleyen Yumaklı, şunları kaydetti:

İŞLEMLER İZLENECEK

“Kesimhanelerde canlı hayvanların, karkasların, yan ürünlerin ve personel hareketlerinin izlenmesi amacıyla hayvan bekleme ve hayvanların kesimlerinin ve diğer işlemlerin yapıldığı tüm alanları geniş açıdan görecek şekilde yüksek çözünürlüklü, en az bir ay kayıt yapabilen ve bakanlığımız ilgili birimlerince canlı olarak izlenebilecek görüntüleme sistemlerinin kurulması için halen yürürlükte olan Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği’ni yeniden güncelledik. Güncel yönetmeliğin en kısa sürede yayımlanmasını planlıyoruz.

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Kesimhanelere görüntüleme sistemlerinin kurulması ile hayvan refahı ve kesimleri ile personel davranışları gibi kesim öncesi ve sonrasına ilişkin tüm işlem basamakları, gıda işletmecisi ve Bakanlığımız ilgili birimleri tarafından sürekli ve düzenli takip edilecektir.

KÜPESİ OLMAYAN HAYVAN KESİLMEYECEK

Yeni uygulama ile bakanlığa beyan edilen gün ve saatler dışında kesim yapılması engellenecek. Aynı şekilde kulak küpesi olmayan tanımlanmamış hayvan kesimi yapılmasının önüne geçilecek. Kesim öncesi ve kesim sırasında hayvan refahına uygun davranış sergilenmesi sağlanacak. Kesim ve sonrasında hijyen kurallarına uygun işleyiş takip edilecek.”