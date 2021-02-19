Kervansaray Yatırım Holding'de hakim ortakların payları donduruldu | Ekonomi Haberleri

Borsa İstanbul'da işlem gören ve bir süredir davalarla uğraşan Kervansaray Yatırım Holding'in hakim ortakları olan Selim ve Ertan Sayılgan'ın payları mahkeme kararıyla yeniden donduruldu.

hurriyet.com.tr'den Burak Taşçı'nın haberine göre; Borsa İstanbul'da yüzde 34.10'u halka açık olan Kervansaray Yatırım Holding hissesinde hakim ortakların payları donduruldu. Ekonomik açıdan zor durumda olan öz sermayesi 337 milyon ekside bulunan Kervansaray'ın hakim ortaklarından Ertan Sayılgan ve Selim Sayılgan'ın payları mahkeme kararıyla kendiliğinden dondurulmasına karar verildi.

Ertan Sayılgan yüzde 51.79, Selim Sayılgan ise yüzde 10.27 oranında şirkette pay sahibi durumunda.

YAKIN İZLEME PAZARI'NDA İŞLEM GÖRÜYOR

Kervansaray Yatırım Holding hissesi içine girmiş olduğu sorun ve sıkıntılar nedeniyle Borsa İstanbul tarafından Yakın İzleme Pazarı'na alınmıştı.

45 YILLIK ŞİRKET ZOR DURUMDA

45 yıl önce kurulan şirketin bilançosuna bakıldığında zor durumda olduğu görülüyor. 588 milyon lira sermayesi bulunan şirketin özsermayesi borçluluğundan dolayı 337 milyon lira eksiye geçmiş durumda. Son göndermiş olduğu bilançosu incelendiğinde ise şirketin zararının 431 milyon lira olduğu görülüyor.

DEV OTELLER İŞLETİYORDU

Kervansaray Yatırım Holding'in bünyesinde turizm bölgelerinde bulunan otelleri vardı. Bazı oteller zaman zaman icradan satışlara konu olmuştu. Bunun dışında tekstil, dokumacılık gibi sektörlerde de bağlı ortaklığı ve iştirakleri bulunuyor.

SPK BÜLTENİ'NDE YAYIMLANDI

Şirketin hakim ortaklarının paylarının dondurulmasına ilişkin karar Sermaye Piyasası Kurulu bülteninde yayımlandı.

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