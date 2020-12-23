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KDV indirimlerine devam edilecek

23.12.2020 - 09:16
KDV indirimlerine devam edilecek | Ekonomi Haberleri

Mal ve hizmetlere uygulanan Katma Değer Vergisi oranlarındaki indirim süresi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla uzatıldı.

Katma Değer Vergisi’nde indirimler 5 ay daha sürecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yer alan karara göre 31/05/2021 tarihine kadar;

İşyeri kiralama hizmetlerinde KDV yüzde 18 yerine yüzde 8

Konaklama hizmetlerinde KDV yüzde 8 yerine yüzde 1

Yeme ve içme hizmetinde KDV yüzde 8 yerine yüzde 1

Bakın ve onarım hizmetlerinde KDV yüzde 18 yerine yüzde 8

Yolcu taşımacılık hizmetlerinde KDV yüzde 18 yerine yüzde 8 olarak uygulanacak.

Gayrimenkul kiralamarında ise yüzde 10 olan stopaj oranı 31 Mayıs 2021 tarihine kadar uzatıldı.

Ayrıca sinema biletlerinde bulunan yüzde 10'luk Eğlence Vergisi 31/05/2021 tarihine kadar yüzde 0 olarak uygulanacak.


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