KDV indirimlerine devam edilecek | Ekonomi Haberleri

KDV indirimlerine devam edilecek
Mal ve hizmetlere uygulanan Katma Değer Vergisi oranlarındaki indirim süresi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla uzatıldı.
Katma Değer Vergisi’nde indirimler 5 ay daha sürecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yer alan karara göre 31/05/2021 tarihine kadar;
İşyeri kiralama hizmetlerinde KDV yüzde 18 yerine yüzde 8
Konaklama hizmetlerinde KDV yüzde 8 yerine yüzde 1
Yeme ve içme hizmetinde KDV yüzde 8 yerine yüzde 1
Bakın ve onarım hizmetlerinde KDV yüzde 18 yerine yüzde 8
Yolcu taşımacılık hizmetlerinde KDV yüzde 18 yerine yüzde 8 olarak uygulanacak.
Gayrimenkul kiralamarında ise yüzde 10 olan stopaj oranı 31 Mayıs 2021 tarihine kadar uzatıldı.
Ayrıca sinema biletlerinde bulunan yüzde 10'luk Eğlence Vergisi 31/05/2021 tarihine kadar yüzde 0 olarak uygulanacak.
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