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Stopaj indirimi süresi uzatıldı

23.12.2020 - 09:19
Stopaj indirimi süresi uzatıldı | Ekonomi Haberleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde açıkladığı mevduat hesaplarına uygulanan stopaj indiriminin süresine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Stopajlarda 10 puanlık indirim sağlandı. Böylece mevduattan alınacak faiz daha da artmış oldu.

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre mevduat hesaplarına uygulanan stopaj oranları düşürüldü. Bu sayede mevduat hesaplarına ödenecek faiz oranları artmış oldu.

Bankalarda mevduat hesabı bulunanlar 31/03/2021 tarihine kadar daha yüksek faiz alma imkanına kavuştu. Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre mevduat hesaplarına uygulanan stopaj oranlarında indirime gidildi.

Buna göre

Mevduat faizlerinden;

Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda yüzde 15 olan oran yüzde 5’e,
1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda yüzde 12 olan oran yüzde 3’e,
1 yıldan uzun vadeli hesaplarda yüzde 10 olan stopaj oranı yüzde 0’a çekilirken,
Enflasyon oranına bağlı olarak değişken faiz oranı uygulanan 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda yüzde 0 stopaj uygulaması aynı kaldı.


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