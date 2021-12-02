  • Bigpara
  • Haberler
  • Ekonomi Haberleri
  • Kavcıoğlu: Yatırım iştahı oldukça yüksek
‹ Önceki Haber Dolar kurunda son durum Dolar kurunda son durum Sonraki Haber › Borsa İstanbul'da yeni tarihi zirve Borsa İstanbul'da yeni tarihi zirve

Kavcıoğlu: Yatırım iştahı oldukça yüksek

02.12.2021 - 11:26
Kavcıoğlu: Yatırım iştahı oldukça yüksek | Ekonomi Haberleri

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, "Firmalarımızın yatırım iştahı ve istidam beklentileri geçmiş yıllara göre oldukça yüksek seviyeye gelmiş durumda" dedi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, ekonomiye ilişkin olarak cari işlemler dengesinin ağustos ve eylül ayında fazla verdiğini ve yatırım iştahının yüksek seviyelerde olduğunu söyledi.

Başkan Kavcıoğlu, istihdam beklentilerinin geçmiş yıllara göre daha güçlü olduğuna değinen Kavcıoğlu cari işlemler verisindeki iyileşmenin belirginleşerek devam ettiğini de kaydetti.

Kavcıoğlu'nun açıklamaları şöyle:

Cari işlemler dengesi Ağustos ve Eylül aylarında fazla verdi. Yıllıklandırılmış cari işlemlerdeki iyileşme belirginleşerek devam etti.

İstihdam piyasası salgın dönemi kayıplarını büyük ölçüde telafi etti.

Para politikası ticari kredileri olumlu etkiledi, fakat kredi büyümesi ortalamaların altında seyrediyor.

Artan emtia fiyatları ve tedarik zinciri kaynaklı unsurlar ortadan kalktığında enflasyon gerileyecektir.

Mevcut para politikası duruşumuzun birikimli etkilerini 2022'nin ilk yarısında gözlemleyeceğiz.

Rezervlerimizi kararlı bir şekilde artırmaya devam edeceğiz.

 


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.876 Değişim: 0,98% Hacim : 13.249 Mio.TL Son veri saati : 12:31
Düşük 1.864 02.12.2021 Yüksek 1.883
Açılış: 1.864
13,4065 Değişim: 0,75%
Düşük 13,1456 02.12.2021 Yüksek 13,5311
Açılış: 13,3069
15,1985 Değişim: 0,89%
Düşük 14,9048 02.12.2021 Yüksek 15,3540
Açılış: 15,064
764,01 Değişim: 0,35%
Düşük 753,73 02.12.2021 Yüksek 773,65
Açılış: 761,33
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.