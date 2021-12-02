Kavcıoğlu: Yatırım iştahı oldukça yüksek | Ekonomi Haberleri

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, "Firmalarımızın yatırım iştahı ve istidam beklentileri geçmiş yıllara göre oldukça yüksek seviyeye gelmiş durumda" dedi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, ekonomiye ilişkin olarak cari işlemler dengesinin ağustos ve eylül ayında fazla verdiğini ve yatırım iştahının yüksek seviyelerde olduğunu söyledi.

Başkan Kavcıoğlu, istihdam beklentilerinin geçmiş yıllara göre daha güçlü olduğuna değinen Kavcıoğlu cari işlemler verisindeki iyileşmenin belirginleşerek devam ettiğini de kaydetti.

Kavcıoğlu'nun açıklamaları şöyle:

Cari işlemler dengesi Ağustos ve Eylül aylarında fazla verdi. Yıllıklandırılmış cari işlemlerdeki iyileşme belirginleşerek devam etti.

İstihdam piyasası salgın dönemi kayıplarını büyük ölçüde telafi etti.

Para politikası ticari kredileri olumlu etkiledi, fakat kredi büyümesi ortalamaların altında seyrediyor.

Artan emtia fiyatları ve tedarik zinciri kaynaklı unsurlar ortadan kalktığında enflasyon gerileyecektir.

Mevcut para politikası duruşumuzun birikimli etkilerini 2022'nin ilk yarısında gözlemleyeceğiz.

Rezervlerimizi kararlı bir şekilde artırmaya devam edeceğiz.

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