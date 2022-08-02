Kavcıoğlu işinsanlarıyla buluşacak | Ekonomi Haberleri

Merkez Bankası (MB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, bugün Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nde (TOBB) reel sektör temsilcileriyle buluşacak. Kavcıoğlu’yla yapılacak toplantıya 500’e yakın işinsanının katılması bekleniyor.

Hürriyet gazetesinden Hacer Boyacıoğlu'nun haberine göre; toplantıda 65 sektör meclisinden temsilciler finansmana erişimle ilgili sorun ve taleplerini aktaracak. Saat 14.00’te TOBB binasında başlayacak toplantının açılışını MB Başkanı Şahap Kavcıoğlu ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu yapacak. Açılıştan sonra ise sektör temsilcileri kendi alanlarıyla ilgili son durumu aktaracak. Toplantıya Türkiye’nin birçok ilinden katılım olması beklenirken, TOBB’un sektör meclisleri turizmden tekstile, inşaattan tarıma, kimyadan otomotive geniş bir alanda örgütlü bulunuyor.

FİNANSMAN SORUNU

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, geçtiğimiz hafta Twitter üzerinden yaptığı açıklamada bankaları eleştirmiş ve reel sektörün finansman sıkıntısı yaşadığını belirtmişti. Hisarcıklıoğlu “Banka kredilerine ulaşmak zorlaştı. Türkiye’nin her il ve ilçesinden bankalara yönelik şikayetler artıyor. Firmaların kredi talepleri karşılanmıyor veya çok yüksek maliyetler çıkarılıyor. Üretim, istihdam, yatırım için bankaları daha duyarlı ve yapıcı olmaya davet ediyorum” demişti. Birçok oda başkanı da benzer mesajlar vererek, finansmanla ilgili sorun olduğunu belirtmişti.

‘UCUZ KREDİYLE DÖVİZ ALINIYOR’

MB Başkanı Kavcıoğlu ise bu açıklamaların ardından katıldığı İstanbul Sanayi Odası aylık meclis toplantısında sanayicilere seslenmişti. Kavcıoğlu, “Sanayici yatırım için verilen düşük faizli krediyle döviz alıyor. Enerji faturası 17.8 milyar dolardan 50 milyar dolara çıkarken, firmalar bu dönemde 55 milyar dolar bankacılık kesiminden kredi kullanarak döviz aldı. Kredilerin nereye gittiğine siz karar verin. Ucuz krediyle döviz alanların listesi var elimizde. Bunu yapmayın” ifadelerini kullanmıştı.

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