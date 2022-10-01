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Kartlar yeniden dağıtılıyor

01.10.2022 - 11:06
Kartlar yeniden dağıtılıyor | Ekonomi Haberleri

Tüm dünyada tahminen 6 milyar dolara ulaştığı düşünülen resimli oyun kartları (trading cards) ya da koleksiyon kartları pazarı pandemide yakaladığı büyümeyi sürdürmeye kararlı. Pokemon Company’nin 2021’de talebi karşılayabilmek için dokuz milyardan fazla kart bastığı sektörde, son olarak Disney’le pazar yine hareketlendi.

Hürriyet gazetesinden Gamze Şener'in haberine göre; resimli oyun kartları (trading cards) ya da koleksiyon kartlarına talep pandemide büyük bir yükselişe geçti. Pazarın dünyada yaklaşık 6 milyar dolarlık büyüklüğe ulaştığı tahmin ediliyor. Son olarak geçtiğimiz haftalarda yeni bir duyuru yapan Disney’le pazar yine hareketlendi. Oyun sektörüne dair içerikler paylaşan ABD’li Polygon’un Editörü Charlie Hall, pazardaki büyümenin devam edeceğini belirterek, şu yorumu yaptı: “İnsanlar şahsen oynayabilecekleri ve aileleriyle paylaşabilecekleri düşük maliyetli, tekrar oynanabilir oyunlar için can atıyor. Disney Lorcana için bir başlangıç setinin ne kadara mal olacağını bilmiyoruz ancak Pokemon serisindeki karşılaştırılabilir ürünlerin fiyatı 30 dolar civarında. Pandemi sırasında çeşitli nedenlerle masa oyunlarına talep arttı ve Disney Lorcana’nın bu devam eden ivmeden faydalanmaması için bir neden göremiyorum.”

35 YILLIK SEKTÖR

Disney’in bu minimum riske sahip girişiminden önce de benzer denemeleri olduğunu hatırlatan Hall, tüm üretim ve dağıtımın Ravensburger tarafından yapılacağını söyledi. “Koleksiyon amaçlı kart oyunları 35 yılı aşkın bir süredir başarılı oldu ancak pazara giren herkes başarılı olamadı” diyen Charlie Hall, sektörle ilgili şu bilgileri verdi: “Wizards of the Coast’un, Hasbro’nun kârlılığına oldukça fazla katkıda bulunduğu belirtiliyor. Her Pokemon Koleksiyon Kartı Oyunu veya Yu Gi Oh!, yıllar boyunca çok sayıda hataya imza attı. Ancak KeyForge, Marvel Champions ve SolForge gibi yeni oyunlar her yıl ortaya çıkıyor ve başarılı oluyor.”

OYUN KARTI NEDİR?

Oyun kartları, bugün daha çok koleksiyon amaçlı biriktirilen, üzerinde bir kişinin, yerin veya kurgusal bir kahramanın resminin ve hakkında çeşitli bilgilerin yer aldığı, karton veya kalın bir kağıttan yapılmış küçük bir kart. Oyun kartları daha çok spor alanında bilinse de Pokemon başta olmak üzere çok sayıda oyun için üretiliyor. Bugün spor endüstrisi, pazarda ilk sırada yer alıyor. Oyun kartları pazarı rekabetin yoğun ancak oyuncuların az olduğu bir alan. Öne çıkan şirketler arasında Almanya merkezli Ravensburger, Japon Pokémon Company, ABD’li Hasbro’nun yan kuruluşu olan Wizards of the Coast yer alıyor.

ÖNE ÇIKANLAR

90’lı yılların sonunda yayınlanarak, tüm dünyada rekor kıran Pokemon’un kartları o kadar popüler oldu ki ABD’li perakende şirketi Target, güvenlik endişeleri nedeniyle kartların satışını durdurdu.

2020’de yapılan bir açık artırmada eski bir Charizard kartı için 180 bin dolardan fazla para verildi.

2019’da Magic: The Gathering’den bir Black Lotus kart ise müzayedede 166 bin dolara, kartın değerinin iki katından fazlaya satıldı.

Pokemon Company 2021’de tüketici talebini karşılayabilmek için dokuz milyardan fazla kart bastı. Wizards of the Coast, 35 yıllık tarihinde daha önce hiç olmadığı kadar yeni kart seti üretti.

Magic: The Gathering’e olan talebin değerinin yaklaşık 1 milyar dolara ulaştığı belirtiliyor.


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