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Sterlin toparlandı

01.10.2022 - 10:33
Sterlin toparlandı | Piyasa Haberleri

Geçtiğimiz hafta İngiltere Maliye Bakanı Kwasi Kwarteng’in mali teşvik açıklamalarının ardından sterlinde kayıplar artmış, para birimi dolar karşısında son 37 yılın en düşük seviyesini yenilemişti.

Sterlin dün yeniden yükselişe geçti ve sabah saatlerinde ABD doları karşısında kazançlarını artırdı. Sterlin, pazartesi görülen 1.0530 dolarlık dip seviyeden yüzde 8 yükseldi, gün içinde 1.1157 seviyelerinde seyretti. Analistler yüksek enflasyon oranlarıyla birlikte sterlindeki hassasiyetin devam ettiğini belirtti. Bir önceki seviyelere geri dönen sterlindeki toparlanmada İngiltere Merkez Bankası’nın uzun vadeli tahvillerde alım yapacağı açıklamasının etkili olduğu belirtildi.

IMF’DEN AÇIKLAMA

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; İngiltere Maliye Bakanı’nın vergi indirimi ve harcamalarla ekonomiyi canlandırma planının detaylarını paylaşmasının ardından sterlin, dolar karşısında 1985’ten beri en düşük seviyeyi görmüştü. İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey ise finansal piyasalardaki gelişmeleri çok yakından takip ettiklerini belirtmişti. İngiltere’deki ekonomik gelişmeleri yakından izlediğini kaydeden Uluslararası Para Fonu (IMF), İngiliz hükümetinin 45 milyar sterlin hacmindeki vergi indirim paketini duyurmasının ardından, “İngiltere’deki son ekonomik gelişmeleri yakından izliyoruz ve yetkililerle birlikte çalışıyoruz. İngiltere dahil birçok ülkede yüksek enflasyon baskısı göz önüne alındığında, bu noktada büyük ve hedefe yönelik olmayan mali paketler önermiyoruz” açıklamasını yapmıştı. Ülkede açıklanan vergi indirim paketi, ülkenin dış borçlanmasını yükselteceği konusundaki endişeleri artırırken; İngiltere Merkez Bankası da ülkede 40 yılın en yüksek seviyelerinde seyreden enflasyona karşı geçen hafta politika faizini 50 baz puan artırarak yüzde 2.25 seviyesine yükseltmişti.


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