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Karsan yeni otonom aracını tanıttı

01.02.2021 - 17:42
Karsan yeni otonom aracını tanıttı | Ekonomi Haberleri

Karsan, Adastec işbirliğinde geliştirdiği yüzde 100 elektrikli ve sürücüsüz otobüsü Otonom Atak Electric'in tanıtımını gerçekleştirdi.

Karsan, KAP'a yaptığı açıklamada, kendi markasıyla pazara sunacağı Otonom Atak Electric'i bugün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımı ile gerçekleşen etkinlikte tanıttığını belirtti.

Açıklamaya göre, söz konusu otonom araç 8.3 metrelik boyuta, 52 kişinin üzerinde yolcu kapasitesine ve 300 km'lik menzile sahip.

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