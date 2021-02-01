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Aliağa limanlarından 2020'de rekor

01.02.2021 - 17:52
Aliağa limanlarından 2020'de rekor | Ekonomi Haberleri

Aliağa Ticaret Odası, 2020 yılında İzmir'in Aliağa ilçesindeki limanlarda toplam elleçleme, gelen gemi sayısı ve konteyner elleçlemesinde rekor kırıldığını bildirdi.

Aliağa Ticaret Odasından yapılan açıklamaya göre, 2019'da Aliağa limanlarında 65 milyon 799 bin ton olan toplam yük elleçlemesi, 2020 yılında yüzde 4,78 artışla 68 milyon 946 bin tona çıkarak tarihinin en yüksek rakamına ulaştı.

Konteyner elleçlemesi ise de 2019 yılına göre yüzde 12,63 artarak 1 milyon 275 bin TEU’ya ulaştı. 2019 yılında toplam 5 bin 132 gemi hareketi olurken; 2020 yılında bu sayı 5 bin 356'ya çıktı ve Aliağa limanları İzmit'ten sonra Türkiye'nin en yoğun ikinci limanı oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aliağa Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Ertürk, Kovid-19 salgını nedeniyle dünya ölçeğinde daralan ticaret hacminden dolayı yük bulmakta zorlanan limanların aksine Aliağa limanlarının; stratejik konumu, yük miktarları ve lojistik kapasiteleriyle Avrupa ve dünya ticaretine, küresel tedarik zincirlerine önemli katkı sağlamaya devam ettiğini belirtti.

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İlçenin, 2020 yılında da dış ticaret fazlası vermeye devam ettiğini ifade eden Ertürk, bölgede ihracatın ithalatı karşılama oranının yüzde 152,4 olduğunu aktardı.

Ertürk, ortaya çıkan rakam ve rekorların bölge sanayisinin üretimi ve istihdamındaki olumlu ilerlemeleri gösterdiğini vurgulayarak, 2021 yılında limanlarda yatırım programlarının devreye alındığını bildirdi.

Aliağa'nın, ekonomide son 3 yıl içerisinde yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen büyümeye devam ettiğini ve yeni normale geçişle birlikte büyüme ivmesinin çok daha yüksek olacağını ifade eden Ertürk, şunları kaydetti:

"Limanlarımızın gösterdiği başarı, müteşebbislerin bölgeye olan yatırım iştahını da artırıyor. Bu noktada 2021 yılında limanlarımızda yatırım programlarının devreye alındığını görüyoruz. Veriler, Aliağa'nın geleceğe bakışının hangi çerçevede olması gerektiğine işaret ediyor. Bölge sanayicisinin ve lojistik firmalarının sorunlarının çözümü, bölgemizde iş yapmayı tercih eden yatırımcıların ve ilçe halkının refahına olumlu etki edecek. Bu, geleceğe umutla bakmamızı sağlayacak yatırımların bölgemize çekilmesi açısından da çok önemli."


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