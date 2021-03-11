‹ Önceki Haber ABD'de tahvil ihaleleri piyasalara nefes aldırdı ABD'de tahvil ihaleleri piyasalara nefes aldırdı Sonraki Haber › Ekonomistler cari açık verilerini değerlendirdi Ekonomistler cari açık verilerini değerlendirdi

KARDEMİR'in bağlı kuruluşu KARDÖKMAK'ta toplu iş sözleşmesi imzalandı

11.03.2021 - 14:25
KARDEMİR'in bağlı kuruluşu KARDÖKMAK'ta toplu iş sözleşmesi imzalandı | Ekonomi Haberleri

KARDEMİR bağlı kuruluşlardan KARDÖKMAK ile Özçelik-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesine imza atıldı.

Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarına (KARDEMİR) bağlı kuruluşlardan Döküm Makina Sanayi ve Ticaret AŞ (KARDÖKMAK) ile Özçelik-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesine imza atıldı.

Özçelik-İş Sendikası Karabük Şubesinden yapılan yazılı açıklamada, toplu iş sözleşmesinin, masa başında, uzlaşıyla ve üyeler lehine ciddi kazanımlar elde edilerek imzalandığı belirtildi.

CANLI BORSA İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...

Sözleşmenin 2 yıllık imzalandığı aktarılan açıklamada, "Sözleşmede birinci yıl birinci altı ay yüzde 14, ikinci altı ay TÜFE, ikinci yıl birinci altı ay TÜFE, ikinci altı ay TÜFE 1 ücret artışı gerçekleştirilmiş olup, ikramiye 80 yevmiyeye çıkarılmış, fazla mesaide yüzde 75, sosyal haklarda ise ciddi kazanımlar elde edilmiştir." ifadesine yer verildi.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.564 Değişim: -0,06% Hacim : 21.896 Mio.TL Son veri saati : 16:43
Düşük 1.556 11.03.2021 Yüksek 1.580
Açılış: 1.575
7,4629 Değişim: -0,55%
Düşük 7,4320 11.03.2021 Yüksek 7,5222
Açılış: 7,5045
8,9318 Değişim: -0,27%
Düşük 8,8904 11.03.2021 Yüksek 8,9775
Açılış: 8,956
415,16 Değişim: -0,14%
Düşük 414,31 11.03.2021 Yüksek 418,85
Açılış: 415,76
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.