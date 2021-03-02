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KARDEMİR'den 60,6 milyon lira kar

02.03.2021 - 09:00 | Son Güncelleme :
KARDEMİR'den 60,6 milyon lira kar | Ekonomi Haberleri

KARDEMİR, 2020'yi, 7,52 milyar lira net satış geliri, 1,26 milyar lira FAVÖK (faiz, amortisman, vergi öncesi kar) ve 60,6 milyon lira konsolide dönem net karı ile kapattığını bildirdi.

Türkiye'nin ilk ağır sanayisi Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları'ndan (KARDEMİR) yapılan yazılı açıklamada, geçen yıl, 2019 rakamlarına kıyasla şirketin satış gelirlerinde tutar bazında yüzde 23,7 artış kaydedildiği belirtildi.

Üretim rakamlarında ham çelik üretiminin 2020'de, 2019'a kıyasla yüzde 11,5 artışla 2,50 milyon tona ve nihai haddelenmiş ürün satışının yüzde 5,7 artışla 2,37 milyon tona yükseldiği ifade edilen açıklamada, şu değerlendirme yapıldı:

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"Kovid-19 salgınının dünya çelik sektöründe özellikle mart ayından itibaren yarattığı negatif etki, KARDEMİR için alınan önlemlerin de etkisiyle yılın 4. çeyreğinden itibaren yerini toparlamaya bırakmış, bu çeyrekte, yılın ilk üç çeyreğine kıyasla gerek operasyonel gerekse finansal anlamda oldukça olumlu bir tablo ortaya çıkmıştır. KARDEMİR olarak 2020 yılında yaptığımız çeşitli işlemlerle şirketimizin döviz pozisyon açığı belirgin ölçüde azaltılmıştır."

Fabrikanın 2020'yi, 7,52 milyar lira net satış geliri, 1,26 milyar lira FAVÖK (faiz, amortisman, vergi öncesi kar) ve 60,6 milyon lira konsolide dönem net karı ile kapattığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"KARDEMİR, 2020 yılında personel sayısını konsolide bazda 147 kişi artırmıştır. Salgın sürecinde, şirket içinde oluşturulan komiteler vasıtasıyla tüm riskler yakinen takip edilerek, iş sağlığı ve güvenliğine öncelik verilmiştir. Temel göstergeler ve beklentiler, 2021 yılının daha iyi bir yıl olacağını göstermektedir. Bu doğrultuda, tüm iç ve dış paydaşlarımızın azami gayret ve desteğiyle, hedeflerimize sağlam adımlarla yürümeye devam edeceğiz."


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