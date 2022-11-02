  • Bigpara
  • Haberler
  • Ekonomi Haberleri
  • KARDEMİR'den 2,392 milyar TL kar
‹ Önceki Haber HEKTAŞ kârını yüzde 235 artırdı HEKTAŞ kârını yüzde 235 artırdı Sonraki Haber › Net döviz pozisyonu açığı azaldı Net döviz pozisyonu açığı azaldı

KARDEMİR'den 2,392 milyar TL kar

02.11.2022 - 14:22 | Son Güncelleme :
KARDEMİR'den 2,392 milyar TL kar | Ekonomi Haberleri

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) ilk 9 aylık dönemde 2 milyar 392 milyon 368 bin TL kar elde ettiğini açıkladı.

KARDEMİR KAP’a yaptığı açıklamada, geçen yılın üçüncü çeyreğinde elde edilen 715 milyon 884 bin TL’lik karın bu yıl 102 milyon 637 bin TL olduğu bildirildi.

2021 yılının ilk 9 aylık döneminde 2 milyar 136 milyon 493 bin TL net kar elde eden şirket, karını bu yıl yüzde 12 artırarak 2 milyar 392 milyon 368 bin TL’ye yükseltti.

##$HABER_1475141$##

Öte yandan KARDEMİR geçen yıl üçüncü çeyrekte 3 milyar 679 milyon TL olan gelirini bu yılın aynı çeyreğinde 6 milyar 828 milyon TL’ye yükseltti.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
4.072 Değişim: 0,42% Hacim : 76.955 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 4.040 02.11.2022 Yüksek 4.099
Açılış: 4.059
18,6234 Değişim: 0,03%
Düşük 18,6046 03.11.2022 Yüksek 18,6608
Açılış: 18,6174
18,3110 Değişim: 0,14%
Düşük 18,2694 03.11.2022 Yüksek 18,3804
Açılış: 18,2847
978,47 Değişim: -0,10%
Düşük 976,95 03.11.2022 Yüksek 981,09
Açılış: 979,45
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.